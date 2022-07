Hitte in Noord-Holland: ijsjes op Schiphol, meer drinken in zorgcentra en andere openingstijden

Vandaag en morgen wordt het bloedheet en dus worden allerlei maatregelen genomen. Reddingsbrigades schakelen een tandje bij. Schiphol deelt ijsjes uit aan mensen in de rij. En in zorgcentra worden extra drinkmomenten ingelast.

NH Nieuws / Chantal Bos

Vandaag komt in de hele provincie temperatuur uit boven de 30 graden. Morgen komt daar nog een schepje bovenop en zal het zo'n 36 graden worden. Erg warm, maar volgens weerman Jan Visser niet uitzonderlijk. "In 2019 was het in juli ook zo warm. Toen werd het in Wijk aan Zee 36,7 graden", relativeert hij de hitte. Toch bereidt de provincie zich voor op de hitte. Zo past de GGD Zaanstreek-Waterland de openingstijden aan. Testen op het coronavirus is vandaag en morgen mogelijk van 9.00 tot 12.00 en vaccineren is alleen op dinsdag mogelijk tussen 10.30 uur en 14.00. Ijsjes in wachtrij op Schiphol Reizigers op Schiphol staan zo'n twee uur te wachten voordat ze door de security zijn en een deel van die rij gaat buitenom. De luchthaven deelt daarom extra flesjes water uit aan reizigers en ook zijn er ijsjes. "Bovendien proberen we iedereen buiten onder de overkapping te laten wachten", vertelt een woordvoerder van de luchthaven. Welke ijsjes uitgedeeld zullen worden, wist hij nog niet. Op de luchthaven zelf is airco en gaat de zonwering naar beneden. Desalniettemin kan de temperatuur in de terminals stijgen. "We vragen daarom reizigers om zich luchtig te kleden en extra water mee te nemen." Waterwagens Niet alleen reizigers kunnen last hebben van de hitte. Ook voor vliegtuigen is het warm. Zo kan de temperatuur van de taxibanen tot boven de 50 graden komen; te heet om overheen te rijden. Speciale waterwagens koelen het asfalt. De temperatuur van het asfalt wordt met speciale sensoren in de grond gemeten. Die meetsystemen worden 's winters gebruikt om te controleren hoe glad het asfalt is, in de zomer kan ermee bijgehouden worden hoe heet de banen worden. Benieuwd hoe taxibanen gekoeld worden? Tijdens de hittegolf van 2019 maakte NH Nieuws onderstaande video. Tekst gaat verder na de video

Taxibanen koelen op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Ook aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt met deze hitte gedacht, zoals bij WilgaerdenLeekerweideGroep in Wognum. "Genoeg vocht binnenkrijgen als het heet is, is erg belangrijk. Zeker voor ouderen die kwetsbaar zijn en vaak kampen met een verminderd dorstgevoel. Zo worden er waterkannen neergezet, delen we koude washandjes uit en kunnen ze samen pootjebaden", vertelt woordvoerder Eva Herder. Het Dijklander Ziekenhuis voorziet geen problemen met de voorspelde hitte. "Het is hier altijd koel. Ik zit nu zelfs met een vest aan", zegt woordvoerder Marjolein Beijne lachend. "We hebben namelijk koelplafonds in het ziekenhuis." Reddingsbrigades op scherp De reddingsbrigades van onze provincie staan op scherp de komende dagen. Zo zijn EHBO-voorraden nog eens gecheckt en gekeken of mensen bij kunnen springen. De reddingsbrigades verwachten vandaag en morgen topdrukte: "We hebben dit seizoen eigenlijk nog geen echte stranddagen gehad. Het is wel lekker weer geweest, maar nog geen topdagen", vertelde Ernst Brokmeier, woordvoerder van de Reddingsbrigade Zandvoort gisteren. Volgens Brokmeier wordt ook het water extra goed in de gaten gehouden. De afgelopen dagen heeft het hard gewaaid, waardoor een verraderlijk stroming kan ontstaan en er veel kuilen in zee liggen. "Daar letten we extra op. De wind gaat nu wel liggen en we moeten per dag inschatten wat de gevaren zijn." Vanaf woensdag weer koeler De hitte is niet van lange duur. Vanaf woensdag zijn de temperaturen weer zoals we ze gewend zijn. "Dan wordt het zo'n 22 graden en dat blijft het de rest van de week", aldus Visser.