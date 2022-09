De overwinning, feest en lange rijen voor de wc: dit was het Formule 1-weekend

Met de overwinning van Max Verstappen kan Zandvoort terugkijken op een geslaagd Formule 1-weekend. Op een enkele fakkel op de racebaan, een schennisplegende man en lange rijen voor het bier en de wc na, zat de sfeer er goed in. "Vrijdag en zaterdag was er veel sfeer, maar wel gespannen. Nu is iedereen blij, relaxt, ontlading alom."

Dit was het Formule 1-weekend - NH Nieuws

Voor sommigen kon het weekend niet vroeg genoeg beginnen. Vrijdagochtend 7.00 uur stonden de eerste fans al op station Zandvoort. "Je bent fan of je bent het niet, hè!" Ondanks de stakingen waar de NS afgelopen week mee kampte, konden de treinen de grote drukte aan. Tienduizenden mensen kwamen vrijdag op de Formule 1 af en de eerste dag verliep zonder noemenswaardige problemen. Het grootste obstakel was de versnellingsbak van Verstappen's auto. Na acht rondes begon zijn motor te roken, waardoor hij moest stoppen. Uiteindelijk eindigde hij bij de trainingsrondes op de achtste plek.

Lees ook Haarlem Vader en zoon grepen naast kaartjes voor Formule 1, maar met verrekijker zijn ze er toch beetje bij

Zaterdag moest de race even stilgelegd worden. Een 33-jarige man uit Borne gooide een oranje rookpot op het circuit. Omstanders hebben de gooier direct uit het publiek gehaald en de politie heeft de man opgepakt. De rookpotten zijn verboden op het circuit en Jan Lammers, sportief directeur van Dutch Grand Prix, riep nogmaals op om de fakkels thuis te laten. Poleposition Ondanks de fakkel op de baan wist Verstappen even later de poleposition te pakken, de ideale positie om de race zondag te starten. Het publiek was uitzinnig en ook rondom het circuit en in Zandvoort werd het feest goed gevierd. Met 110 duizend bezoekers was het flink druk in het dorp.

Zondagochtend begon met klachten over de lange rijen voor bier en de wc's. "De rijen bij de toiletten duren soms wel een uur. Je houdt rekening met een wachtrij, maar dit is wel bizar", vertelt een man aan NH Nieuws. Ook op Twitter gingen beelden rond van lange rijen en werd geklaagd. Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort, erkent dat de rijen soms kunnen oplopen. "Uiteindelijk kun je geen capaciteit bouwen op dat éne moment dat iedereen die tribune afkomt." Spectaculaire race Ook op deze laatste dag zat de sfeer er goed in. 's Middags eindigde de race spectaculair met de winst van Max Verstappen. De zege van Max betekende groot feest op en rond het circuit. Meer dan honderdduizend oranje uitgedoste racefans gingen uit hun dak. In de Haltestraat werd flink gedanst. "Gisteren en eergisteren was er veel sfeer, maar wel gespannen. Nu is iedereen blij, relaxt, ontlading alom," concludeert een enthousiaste vrouw.