Klachten over rijen voor bier en wc's op circuit: "Dan maar in een bekertje pissen"

Niet alles verloopt dit weekend helemaal vlekkeloos op het circuit van Zandvoort: bezoekers klagen over ellenlange wachtrijen voor de wc's, waar ze soms uren in staan. "Het is een groot probleem, want als je moet dan moet je. Dat herkent iedereen die lekker aan de pils zit. En ja, wat moet je dan?", vertelt een mannelijke bezoeker aan NH Nieuws.

NH Nieuws / Lisanne Snelder

Je kunt het je wel voorstellen: je moet naar het toilet, maar je kunt niet. Tijdens een groot evenement is het toiletteren altijd een obstakel, zeker als er bier in het spel is. Het circuit op Zandvoort ontvangt per dag pakweg 110.000 bezoekers, maar er blijken te weinig wc's te staan om dat hoge bezoekersaantal aan te kunnen. Zeker tussen de races door als iedereen naar de wc wil. Tot grote ergernis van de toiletgangers zelf. "De rijen bij de toiletten duren soms wel een uur. Je houdt rekening met een wachtrij, maar dit is wel bizar. Na het drinken van bier, moet je gewoon. En als je dan niet kan, heb je gewoon echt een groot probleem", vertelt een man aan NH Nieuws. "Gisteren had ik echt een moment waarop ik dacht: ik moet nu gewoon wel creatief zijn. Je kan gewoon niet pissen, dan maar in een bekertje."

Quote "Gisteren stonden we ook gewoon een half uur in de rij. Maar ja, je moet er wat voor over hebben" Een bezoeker van de grand prix op Zandvoort

Andere bezoekers sluiten zich aan bij het verhaal. "Het is ook gek dat wanneer je een dure kaart hebt gekocht, een zilveren of gouden, dat je dan gewoon geen extra toiletten hebt. Ook valt het op dat je gewoon moet aansluiten in de normale rijen op het evenement", vertelt een andere man. "Je sluit dus ook gewoon achteraan in de rij bij de wc, maar ook bij het halen van bier." Alles staat muurvast Op een video op social media is te zien hoe de rij voor het toilet vaststaat. "Drama qua logistiek. Je kunt niet met je kids naar de wc, omdat het muurvast staat. Waarom zoveel mensen op het kleine, smalle Zandvoort?", schrijft Roy van Enkhuyzen. Tekst gaat door onder de tweet.

Vandaag bij de #DutchGP in #ZandvoortGP . Drama qua logistiek. Je kunt niet met je kids naar de wc omdat het muurvast staat. Waarom zoveel mensen op het kleine, smalle Zandvoort? pic.twitter.com/MI7CYJBTvC — Roy van Enkhuyzen (@RoyvanEnkhuyzen) September 3, 2022

Ook spreken andere mensen zich op Twitter uit over de wc's en wachtrijen. "Heineken-lounge, wat een smerige wc's, stront aan de randen is geen visitekaartje", aldus Jimmy White. Een andere bezoeker laat op Twitter weten: "Ik vraag me af hoe vaak de toilet-gebouwtjes gereinigd worden op Circuit Zandvoort. Per dag?" Lange wachtrijen De rijen voor de wc's zijn niet de enige, ook voor het halen van een biertje sta je lang te wachten. "Gisteren stonden we ook gewoon een half uur in de rij. Maar ja, je moet er wat voor over hebben", vertelt een jongeman en fan van Max Verstappen. Bezoekers maken zich ook zorgen over de hoeveelheid bier, terwijl wat water krijgen maar moeilijk is. "Waarom zijn er overal bierpunten en nergens waterpunten? Los van dat alleen maar alcohol zuipen met deze warmte flink gevaarlijk is, drinkt niet iedereen bier", tweet Lisa. Veel bier, weinig water "Bizar dat je op Zandvoort makkelijker aan bier kan komen dan aan water", spreekt een vrouw op Twitter uit. Kris Anne merkt ook op dat het lastig is om aan water te komen. "Volgend jaar ook iemand met water laten rondlopen? In plaats van bier, bier, bier?" De organsatie van de grand prix staat vandaag overigens toe dat bezoekers zelfs een flesje water mee mogen nemen en op het circuit ook kunnen vullen. Dat wordt toegestaan vanwege de verwachte warmte. Alle bezoekers hebben vanmorgen een smsje gekregen. Tekst gaat door onder de tweet.

volgend jaar ook iemand met water laten rondlopen? Ipv bier bier bier? #DutchGP pic.twitter.com/Wj4bFMfh2P — kris anne at zandvoort 🇳🇱 (@FormulaMoment) September 3, 2022

Lachende gezichten Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort, laat in een gesprek met NH Nieuws weten blij te zijn met de reacties op het evenement dit jaar. Wel erkent hij dat de rijen kunnen oplopen. "Wat je ziet, is dat het op bepaalde momenten absoluut druk is. Juist wanneer de F1-momenten afgelopen zijn, dan zie je dat mensen massaal van de tribunes afstromen. Of naar een hapje en een drankje op zoek gaan of even naar het toilet moeten", vertelt Van Overdijk. Los van deze momenten vallen de rijen volgens hem wel mee. "Op het moment dat alle andere series weer beginnen, zie je dat die spreiding weer op gang komt. En dan trekt dat ook wel weer recht. Uiteindelijk kun je geen capaciteit bouwen op dat éne moment dat iedereen die tribune afkomt", vertelt hij. "En met het zonnetje erbij vinden mensen het ook helemaal niet erg om even te wachten." Het verhaal van mensen die hun behoefte kwijt moeten in een bekertje, hebben Van Overdijk nog niet bereikt.

Van Overdijk - NH Nieuws