Vader en zoon grepen naast kaartjes voor Formule 1, maar met verrekijker zijn ze er toch beetje bij

Het asfalt is volgens de vader niet te zien, maar de grindbak krijgt hij met zijn verrekijker wel in beeld: "We proberen te kijken of we iets zien, maar het is vooral horen", vertelt hij aan een verslaggever van NH Radio.

Zelf is hij meer een voetbalfan, maar zoonlief is groot fan dus zijn ze toch even gaan kijken. "Kaartjes krijgen is niet gelukt, dus we doen het zo. We zijn op de fiets gekomen en zo proeven we toch de sfeer een beetje. Ook hier is sfeer. Je hoort de motoren."

Zelf is hij vroeger weleens naar de Formule 1 geweest: "Toen was het geluid een stuk harder. De motoren hebben zich dus wel ontwikkeld."

Aanstaande zondag zullen vader en zoon niet voor het hek staan, maar zitten ze thuis voor de buis.