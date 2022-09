Weergaloze race Verstappen leidt tot winst op Grand Prix van Zandvoort

Verstappen begon vanaf pole en was vanaf het begin van de race foutloos. Hij noteerde de beste rondetijd, maar die werd uiteindelijk afgepakt door Charles Leclerc, zijn concurrent in het WK-klassement. De Limburger liep langzaam uit en had een voorsprong van 12 seconden op het eerste kwart van de race. Hij besloot daarna om de pitstop in te duiken om zijn banden te vervangen.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT AT ZANDVOORT!!! Verstappen makes a great start and leads! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/G19F8vb1b7

Door zijn pitstop zakte Verstappen naar de derde plaats van het klassement, maar had hij wel de snelste tijd. Hij moest in achtervolging op de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Zijn concurrenten hadden nog geen pitstop gemaakt, waardoor zij eerste en tweede stonden. In de 28e ronde haalde Verstappen uiteindelijk Russell in en dat leidde tot veel gejuich op de tribunes.

Inhaalactie

De koppositie werd een ronde later weer gepakt, nadat Hamilton de pitstraat in ging. Binnen enkele rondes had de Limburger een marge van ruim 8 seconden op Leclerc, de nummer twee. Yuki Tsunoda had uiteindelijke een belangrijke rol in de zege van Verstappen. De Japanner stond stil, omdat er iets aan de hand was met zijn banden. Hij vervolgde de race, maar stopte toch de auto. Daardoor kwam er een virtual safetycar, waardoor Verstappen zonder moeite zijn banden kon vervangen.

