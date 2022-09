Niet één, maar twee fakkelgooiers opgepakt op circuit Zandvoort: "Behoorlijk van het padje"

Ook racefans noemen het 'dom' en 'onzinnig'. "Ja, zoiets doe je niet, is gewoon onzin", vertelt een jonge fan van Max Verstappen.

Meer aanhoudingen

De twee fakkelgooiers zijn niet de enigen die zijn aangehouden. De politie vertelt dat er zeker tien mensen zijn opgepakt. Dat waren onder meer mensen die reden onder invloed.

Ook heeft de politie een drone in beslag genomen van iemand die met zijn drone aan het vliegen was in de buurt van het circuit. De man mag zijn drone na het weekend weer ophalen, maar is niet aangehouden.