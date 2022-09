⏪TERUGKIJKEN: Aftellen naar start van de race op Zandvoort, spanning neemt toe op en rond circuit

De spanning neemt toe in Zandvoort: nog heel even en de seinen gaan op groen en de race barst los. De sfeer zit er ondertussen goed in op en rond het circuit, bezoekers hebben onwijs veel zin in de race.

NH Nieuws is het hele weekend bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update uit Zandvoort. Kijk hier mee naar het feest in het dorp.