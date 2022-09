Noord-Holland Noord wil geen 225 extra asielzoekers opvangen, maar gaat het wel doen

Op dit moment verblijven er al 225 asielzoekers in een crisisopvang in de regio. In het Sportpaleis in Alkmaar 175 en 50 in 't Zand (tot 1 januari). Eigenlijk zouden de vluchtelingen in het Sportpaleis op 8 september verhuizen naar een (winterbestendige) opvangplek bij de voormalige voetbalvelden van BSV Bergen, waar ze tot 1 december kunnen blijven. Maar omdat die nog niet klaar is, wordt de opvang in het Sportpaleis mogelijk met een week verlengd.

Het is niet dat de regio geen bijdrage wil leveren legt ze uit. Maar liever hadden ze meer statushouders gehuisvest. "Doordat die doorstromen maak je ook ruimte vrij in Ter Apel. En bij ons lukt het hartstikke goed om ze te huisvesten. We moesten er 265 plaatsen, en bij 260 is dat al gelukt."

"We zijn geen voorstander van het slepen met asielzoekers", legt Marjan van Kampen uit aan NH Nieuws. De burgemeester van Schagen is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Maar we gaan kijken of het lukt."

Waar komt extra crisisopvang?

Grote vraag is waar de nieuwe groep asielzoekers opgevangen gaat worden. "Daar kan ik nu nog niks over zeggen. We zijn daarover met elkaar in gesprek", aldus van Kampen. Streven is in ieder geval om één locatie te vinden. "Dat is ook omdat je te maken hebt met logistiek, begeleiders en ondersteuning. Dus het zou het mooiste zijn als je dat op één plek kan doen."

Wanneer de opvang gerealiseerd moet zijn, is ook nog in nevelen gehuld. "Wat het kabinet betreft het liefst gisteren al. Maar als het in een maand tijd zou lukken, zou het al een wonder zijn. We moeten eerst een plek vinden, dan volgt de rest."