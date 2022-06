Noord-Holland Noord vangt liever 500 statushouders op dan 150 vluchtelingen

De gemeenten van Noord-Holland Noord nemen liever statushouders op dan vluchtelingen. Dat blijkt uit een brief van de burgemeesters aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. In plaats van het opvangen van 150 asielzoekers biedt de regio aan 500 mensen met een verblijfsvergunning versneld op te vangen.

De burgemeesters van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben samen een brief verstuurd aan Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).

Vanwege de situatie in Ter Apel doet de minister een dringend beroep op de veiligheidsregio’s. Voor en periode van twee weken moet de regio 150 plekken voor vluchtelingen in de crisisnoodopvang realiseren.

Onder meer Alkmaar, Hoorn, Den Helder, Schagen en Castricum bieden in de brief een volgens hen 'duurzamer' alternatief. Namelijk het opvangen van 500 statushouders. 'We vinden het vanuit ethisch perspectief onwenselijk dat de komende periode een situatie dreigt te ontstaan, waarbij mensen die al veel meegemaakt hebben van de ene tijdelijke opvanglocatie naar de andere tijdelijke opvanglocatie verplaatst worden.', valt in de brief te lezen.

Balans in taakstelling

Verder schrijven de burgemeesters dat er een balans gevonden moet worden in de opgaven waarvoor gemeenten gesteld staan. 'Een balans tussen de taakstelling voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en de taakstelling voor crisisnoodopvang voor asielzoekers.'

De regio zou solidair zijn geweest met het COA en het ministerie als het gaat om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het beschikbaar stellen van crisisnoodopvang voor vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. Volgens de betrokken burgemeesters heeft de regio eind juni 3.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne vrijgemaakt.

De gemeenten willen binnenkort met de minister en het COA in gesprek om de 'randvoorwaarden' te bespreken, waaronder het versneld opnemen van statushouders.