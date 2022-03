Waarom we liever een Oekraïner in huis nemen dan een Syriër

Met massale hulpacties voor Oekraïense vluchtelingen schenkt Noord-Holland geld en goederen, rijdt in busjes op en neer naar Polen en neemt zelfs vluchtelingen in huis. Waarom krijgen Oekraïense vluchtelingen een voorkeursbehandeling vergeleken met andere asielzoekenden?

Maar de oorlog in Oekraïne leert ons dat de provincie verre van vol is. In amper een maand tijd maakt regio West-Friesland zich klaar voor de opvang van bijna 600 Oekraïense vluchtelingen , vangt Hilversum meer dan 700 vluchtelingen op en biedt ook regio Alkmaar huisvesting aan honderden Oekraïners. Bovendien wordt het Alkmaarse sportpaleis omgetoverd tot doorstroomlocatie , waar binnen 24 uur een permanente verblijfslocatie wordt toegewezen.

Ook werd vorig jaar het verzoek van het COA om honderden vluchtelingen in een leegstaand oud-belastingkantoor te plaatsen, door de gemeente Alkmaar afgewezen . "De risico's voor Alkmaar zijn te groot", was de verklaring. Nog geen twee maanden geleden protesteerden tientallen Overveners tegen de huisvesting van statushouders in een wooncomplex.

Even terug in de tijd: Het Rijk deed eind 2020 een beroep op gemeenten voor de opvang van dubbel zoveel statushouders. Regio Alkmaar reageerde toen in een brandbrief naar Den Haag dat dit een onmogelijke opgave was en andere woningzoekenden gedupeerd zouden raken. Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Velsen, Uithoorn en regio West-Friesland sloten zich daarbij aan.

Oekraïense vluchtelingen kunnen visumvrij reizen en hebben in elk Europees land recht op huisvesting, inkomen, onderwijs en zorg. Met hun bijzondere status hoeven Oekraïners de klassieke asielprocedure niet te volgen.

Zo'n speciale verblijfsregeling is voor de 15-jarige Achmad uit Syrië en zijn familie niet weggelegd. Sinds tweeënhalve maand wordt hij met zijn ouders en zusje opgevangen in het AZC van Heerhugowaard, waar ze tot het einde van hun asielprocedure hopen te blijven.

Teruggaan naar Syrië is volgens het gezin in ieder geval geen optie. "De economie in Syrië is compleet verwoest. Er is veel werkloosheid en het leven daar is onbetaalbaar geworden. Assad is nog steeds aan de macht en hij lijkt zelfs weer op goede voet te zijn met de Verenigde Arabische Emiraten. Na al die jaren is het nog altijd onveilig."

Achmad volgt het nieuws over de invasie van Rusland op de voet. Het valt hem op dat sommige politici zich nogal discriminerend uitlaten en dat de media daar zonder enige tegenspraak een podium voor bieden. "Het is heel erg wat er allemaal wordt geschreven en gezegd. Moslims worden regelmatig neergezet als terroristen met baarden in witte jurken, met kamelen en een harem van vrouwen. Na de aanslagen van 9/11 is het leven voor moslims voorgoed veranderd. Er is een soort moslim-angst ontstaan, omdat terrorisme automatisch wordt gelinkt aan de islam."

'Blauwe ogen en blond haar'

De oorlog in Oekraïne legt volgens mensenrechtenorganisatie Euro-Med een diepgeworteld racisme bloot tegenover niet-Europeanen bij politici en binnen de media. Zo zei de Franse Journalist Philip Korb op televisiezender BFM: "We hebben het hier niet over Syriërs die vluchten voor de bombardementen van een door Poetin gesteund regime, we hebben het over Europeanen die vertrekken in auto's die op de onze lijken."

De Bulgaarse premier Kiril Petkov deed daar nog een schepje bovenop: "Deze mensen zijn intelligent en goed opgeleid. Dit is niet de vluchtelingengolf die we gewend zijn. Mensen waarvan we niet zeker waren van hun identiteit, mensen met een onduidelijk verleden, die zelfs terroristen hadden kunnen zijn."

In onderstaand fragment reageert de Oekraïense oud-aanklager David Sakvarelidze tegen de BBC: "Het is heel emotioneel voor mij omdat ik zie dat Europese mensen, kinderen met blauwe ogen en blond haar worden gedood."

Tekst gaat verder onder video.