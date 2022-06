Ondanks woningnood 129 statushouders in West-Friesland: "Voelen het dilemma ook"

De West-Friese gemeenten nemen 129 statushouders - mensen met een verblijfsvergunning - versneld op. Ze worden verdeeld over de regio. Maar hoe gaan de gemeenten dit aanpakken, in tijden van grote woningnood? Van het delen van een huis tot een tijdelijk verblijf in een hotel. "Wij voelen het dilemma ook."

Vanwege de nijpende situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel deed de minister een dringend beroep op de Veiligheidsregio’s. Deze vroeg de regio een crisisopvang van 150 plekken voor vluchtelingen te realiseren. De gemeenten van Noord-Holland Noord droegen een volgens hen 'duurzamer' alternatief aan: namelijk het opvangen van 500 statushouders.

Voor West-Friesland gaat het in totaal om 129 statushouders. Het aantal wordt verdeeld over de West-Friese gemeenten. In Hoorn gaat het om 47 personen en in Medemblik om 33. In Enkhuizen krijgen 15 statushouders onderdak, in Drechterland 9 en in Stede Broec 8. In Opmeer is het aantal vastgesteld op 13 en in Koggenland op 4.

De krapte op de woningmarkt is ook in West-Friesland een bekend probleem. Voor veel inwoners is het bijzonder lastig om in aanmerking te komen voor een huurwoning, aangezien er soms honderden geïnteresseerden zijn voor een woning. Waarom wordt er voor statushouders dan woningruimte gecreërd?