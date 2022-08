Politie: 'Opgepakte man (56) met bijl in tas bedreigde drie tieners'

De man die gisteren in Alkmaar is opgepakt met een bijl in zijn tas, zou even daarvoor drie jongens van vijftien jaar hebben bedreigd. De verdachte is een 56-jarige man uit Alkmaar.

Dit meldt de politie vandaag. Gisteren meldden we al dat er rond 20.00 uur een zoekactie was gestart rondom het Munnikenbolwerk nadat er een melding binnenkwam van iemand die vertelde daar te zijn bedreigd door een man met een voorwerp dat leek op een bijl.

Lange tijd hing daarom een politiehelikopter boven de stad. Uit nieuwe informatie blijkt dat drie jongens van vijftien jaar richting het centrum liepen, toen ze werden aangesproken door een man.

Bedreiging

"Na een korte woordenwisseling kwam de man op de jongens af en bedreigde hen met een voorwerp dat leek op een bijl", aldus de politie. Agenten troffen na zoeken de man aan in het stadspark en hielden de man aan.

De 56-jarige Alkmaarder zit vast en de recherche doet verder onderzoek naar het incident. Op dezelfde plek in het stadspark was vrijdag een steekpartij. Daarbij waren een Alkmaarder en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats betrokken.

Het Munnikenbolwerk is een vaste hangplek voor een kwetsbare groep van onder anderen dak- en thuislozen en verslaafden. Zo is op steenworpafstand ook al eens een filmpje opgenomen van een in het rond stekende man. Dat was de aanleiding voor veel reportages over de overlast, die bijvoorbeeld omwonenden en ondernemers van de Paardenmarkt ervaren.