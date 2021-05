Buurtbewoners en ondernemers zijn bedreigingen en overlast op de Paardenmarkt zat

"Ze denken echt dat het plein van hen is. En als de politie komt, stuiven ze weg", vertelt Sandra, die met haar appartement uitkijkt op de Paardenmarkt in Alkmaar. Er zijn regelmatig mensen die er (soms heel intimiderend) om geld of sigaretten bedelen, dronken zijn, zich volspuiten met drugs of staan te urineren, dreigen, schreeuwen en vechten. Ook een verslaggever van NH Nieuws werd geïntimideerd.

Sandra Dronkers vertelt dat ze niet de enige is die zich zorgen maakt over de overlast: de afgelopen maanden kwamen er van rondom de Paardenmarkt 103 overlastmeldingen binnen bij gemeentelijke handhaving en de politie. "Ik ben zelfs een keer bedreigd met een groot mes toen ik vroeg of ze verderop wilde gaan staan schreeuwen", vertelt horecaondernemer Sven van der Laan, die naar eigen zeggen in z'n eentje de afgelopen vijf jaar al wel 200 meldingen deed.

Ook laat een medewerker van de supermarkt weten dat hij vorige week nog met een AED naar de parkeergarage snelde voor een reanimatie en daar een man aantrof met een heroïnespuit in zijn arm. Bekijk hier de reportage met daarin interviews met een omwonende, ondernemer, dakloze en een boa: Tekst gaat door onder video

Er wordt al snel gewezen naar daklozen, maar volgens directeur van DNO Doen, de organisatie die in de regio Alkmaar voorzieningen heeft voor zo'n 200 kwetsbare mensen, ligt het genuanceerder. "Ik weet dat een aantal van de 45 daklozen die gebruik maken van onze nachtopvang voor overlast zorgen, maar er zitten ook mensen bij met verward gedrag - die gewoon een woning hebben - en mensen met verslavingen", vertelt Hil Rabenberg. Toch uit hij ook zijn zorgen. "Toen het coronavirus toesloeg, zijn er voor daklozen vanuit de gemeente voorzieningen als hotels en containers geregeld, zodat ze eventueel in hun eentje konden verblijven of in quarantaine konden." Die extra ondersteuning heeft er volgens hem voor gezorgd dat ze 'een beetje verwend' zijn. "Als de maatregelen worden afgeschaald, vrees ik wel dat daar wat commotie gaat ontstaan en de overlast misschien nog wel meer toeneemt." Drugsgebruikersruimte Hoewel de verantwoordelijkheid voor de overlast ligt bij de gemeente, wil hij wel graag meedenken over een oplossing. Volgens hem zou het kúnnen helpen als er Alkmaar een gebruikersruimte komt, waar verslaafden onder toezicht drugs kunnen gebruiken, zodat ze dit niet in de openbaarheid doen. Nu doen ze dat gewoon op straat, in het park of de parkeergarage. "Maar de gemeente wilde daar tot nu toe niet aan", aldus Rabenberg. Mogelijk komt daar nu verandering in, want als NH Nieuws aan VVD-fractievoorzitter John van der Rhee vraagt of zo'n zogenaamde 'natte ruimte' een optie is, antwoordt hij:

Hij verwacht binnen een paar weken antwoorden op de vragen over de overlastproblematiek in de Alkmaarse binnenstad.

Verantwoording overlastmeldingen Sinds oktober vorig jaar zijn er bij de politie 48 en bij de gemeentelijke handhaving 55 meldingen binnengekomen over overlast in het gebied Paardenmarkt, de Bolwerken, Paternosterstraat en Canadaplein. De meldingen gingen over verward gedrag, overlast door alcohol of drugs en overlast zwervers, ruzie en geweld, maar ook over jongeren. Om die jongerenoverlast bij de bolwerken de kop in te tikken staat daarom sinds kort een camera, is er strenger toezicht en gold tijdens Koningsdag een alcoholverbod om te kijken of dit helpt. NH Nieuws heeft de gemeente meermaals gevraagd om te reageren op de kwestie of uitleg tegen bij de door hun verstrekte cijfers, maar daar is niet op gereageerd.