Politie jaagt met helikopter op man met bijl in centrum Alkmaar

In het Alkmaarse Singelpark liep vanavond een man rond met een bijl. De politie startte een massale zoekactie in het centrum en daarbij werd ook een helikopter ingezet.

Er is toen een grote zoekactie gestart, met meerdere auto's. "De politie stond overal, in die richting van het park en daar", wijst een medewerker van een horecazaak langs de Singel.

Dit bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Rond vijf voor acht kwam er een melding binnen bij de politie dat iemand was bedreigd door een man met een bijl. Dit was bij het Munnikenbolwerk.

"Die had een tas bij zich en daar zat inderdaad een bijl in." De man is meegenomen naar het bureau. Over de identiteit van de verdachte doet de politie nog geen uitspraken. Er raakte niemand gewond. Mogelijk volgt er morgen meer informatie.

Steekpartij op zelfde plek

In het stukje van het Singelpark waar de melding vandaan kwam, het Munnikenbolwerk, was afgelopen vrijdag ook al een steekpartij. Dat slachtoffer is een man (54) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het laatste nieuws over hem is dat hij nog in het ziekenhuis ligt en de politie het incident onderzoekt. Een Alkmaarder (38) is opgepakt. Die specifieke plek in het Alkmaarse centrum is een bekende hangplek voor daklozen of mensen met een verslaving en psychische problematiek.