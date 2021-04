Filmpje van in het rond stekende man bij Paardenmarkt: "Ruzie om laatste biertje"

Bij een vechtpartij in de Paternosterstraat, om het hoekje van de Paardenmarkt in het Alkmaarse centrum, stak een man eergisteren wild in het rond. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar de politie start wel een onderzoek, ook omdat omwonenden al langer klagen over overlast van daklozen.

De beelden worden meegenomen in het politieonderzoek - NH Nieuws

Dat zegt woordvoerder van de politie Erwin Sintenie tegen NH Nieuws. Maandagavond om 21.18 uur kregen zij een melding over vier of vijf vechtende mensen. "Toen we aankwamen wilde niemand zeggen wat er precies was gebeurd, alleen dat de ruzie zou zijn gegaan om wie het laatste biertje kreeg", aldus Sintenie. Het was volgens hem duidelijk dat meerdere mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Agressief Niemand werd aangehouden en ook niemand deed aangifte. De politie besloot dan ook verder geen onderzoek te doen, totdat zij bovenstaande videobeelden toegestuurd kregen van NH Nieuws. "De man benadert mensen agressief met een voorwerp dat lijkt op een mes. Die andere persoon is er goed vanaf gekomen", aldus de woordvoerder. Op en rondom de Paardenmarkt, in de parkeergarage onder De Vest en in het park aan de Molenbuurt is vaker overlast: het is een geliefde plek voor dak- en thuislozen om te hangen, vaak onder invloed van alcohol of drugs. In 2017 is naar aanleiding van klachten van Alkmaarders een alcoholverbod van kracht gegaan voor dat gebied. Ook hangen er camera's en is er een bedelverbod. Tekst gaat door onder de foto

Maaike Polder / NH Nieuws

Het lijkt erop dat het allemaal toch wordt gedoogd, want er wordt nog steeds gebedeld. De laatste tijd heeft de politie ook overlastklachten binnen gekregen, aldus de woordvoerder. Zo'n zelfde situatie bracht NH Nieuws eind vorig jaar aan het licht over De Dijk. Ook daar klagen bewoners en ondernemers steen en been over opdringerige bedelaars, mishandelingen, dealers in snelle auto's en drugsgebruikers. Ondanks het cameratoezicht en een eerder geopende uitkijkpost voor stadstoezicht en surveillanten van de politie, is het veiligheidsgevoel in de omgeving nog altijd niet vergroot. "Er zit nooit iemand in die toko. Het is het koffiehuis van de boa's", aldus een gefrustreerde bewoner destijds tegen NH Nieuws.

Mogelijk worden er naar aanleiding van dit geweldsincident rondom de Paardenmarkt nieuwe stappen ondernomen om overlast tegen te gaan. De politie is daarover ook in contact met de gemeente, die niet bereikbaar was voor een reactie. Voor nu gaat de politie de beelden onderzoeken en hoopt snel iemand te kunnen aanhouden.