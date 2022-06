Verwarde man aangehouden die dreigde met overval aan de Paardenmarkt

Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws weten. Er raakte volgens haar niemand gewond. "Iedereen heeft goed gehandeld."

Op en rondom de Paardenmarkt en dus ook de Jumbo-supermarkt is al langere tijd overlast. Dit komt onder anderen door een groep thuislozen die zich daar centreert: een aantal zijn vaak onder invloed van drank en drugs.

Het is niet duidelijk of de opgepakte man dit ook was. Ook worden er nog geen uitspraken gedaan over de identiteit van de man. Mogelijk komt morgen meer informatie naar buiten.

Vorige maand werd bekend dat - in de strijd tegen overlast - de garage onder het plein wordt gesloten, omdat parkeerders zich niet veilig voelden door bijvoorbeeld slapende mensen of ontlasting.