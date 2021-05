Politiek wil gebiedsverboden, fouilleren, politiepost en gedwongen opnames tegen overlast Paardenmarkt

Politieke partijen in Alkmaar willen onder meer een politiepost, gebiedsverbod, gedwongen opnames en preventief fouilleren op en rondom de Paardenmarkt voor overlastgevers. Dat is te lezen in de vragen aan de burgemeester en wethouders, die vanavond worden gesteld.

De aanleiding is de overlast van verwarde personen, verslaafden en daklozen: op en rondom het plein en het aangrenzende park worden mensen geïntimideerd, bedreigd en wordt veelvoudig drank en drugs gebruikt. Afgelopen maanden kwamen 103 klachten binnen. Nadat de VVD eerder aan NH Nieuws te kennen gaf vragen te gaan stellen over de heftige gebeurtenissen, meldt nu ook BAS dat de maat vol is. "We willen snel actie van het college: het mooie weer komt er aan dus er komt waarschijnlijk meer overlast", aldus fractievoorzitter Ben Bijl. De eenmansfractie vraagt zich af of het mogelijk is dat extra controle komt, in de vorm van camera's, fysieke aanwezigheid van handhaving en eventueel een politiepost.

BAS verwijst in de vragen aan het college ook naar de brand in de Singelgarage vorig jaar juli. Toen stak een dakloze, psychotische en verslaafde man een auto in het ondergrondse gebouw in brand. Tot op de dag van vandaag is 'ie buiten gebruik en wordt er gewerkt aan de reparatie. "Bij de Paardenmarkt zit ook een garage waar overlast is en we hebben gezien waartoe dat kan leiden." Gedwongen zorgopname De VVD vreest dat, als er niet snel wordt opgetreden, er op of rondom de Paardenmarkt een geweldsmisdrijf plaats gaat vinden door deze 'doorgeslagen types'. Zij pleit in haar vragen daarom voor 'een lik-op-stukbeleid' met gebiedsverboden en preventief fouilleren. Maar tegelijkertijd is het volgens de partij niet helemaal duidelijk welke 'types' niet anders kúnnen, "door hun geestesgesteldheid, persoonlijke situatie of hun verslaving", en "welke types niet anders wíllen". Daarom wordt er ook geopperd om mensen eventueel gedwongen op te laten nemen.

Quote "Voor BOA's is een normaal gesprek met de overlastgevers niet mogelijk" VVD

Het frustreert de partij ook dat de BOA's, die vaak op de meldingen afgaan, weinig kunnen doen. "Voor hen is een normaal gesprek met de overlastgevers eigenlijk niet mogelijk (..) zodra zij of politie handhavend heeft opgetreden is het kortstondig rustig, maar komen dezelfde overlastgevers weer doodleuk terug om hetzelfde gedrag te vertonen." Zowel de VVD, BAS als Onafhankelijke Partij Alkmaar willen weten op welke manier het college deze overlast een halt gaat toeroepen. Vanavond is er een vergadering. Bekijk hieronder de reportage van NH Nieuws.

Ondanks meerdere verzoeken heeft de gemeente nog geen reactie gegeven.