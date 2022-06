Alkmaarse parkeergarages 24/7 op slot in strijd tegen overlast van daklozen

Wie géén auto in ondergrondse parkeergarages in het Alkmaarse centrum heeft staan, kan vanaf dit najaar niet meer naar binnen. De maatregelen die tot nu toe waren genomen om overlast van bijvoorbeeld daklozen tegen te gaan, werken onvoldoende.

Noordhollands Dagblad melding maakte over een brief die hij van een Alkmaarse vrouw ontving over wat zij meemaakte in parkeergarage De Vest. Dat maakte wethouder Elly Konijn gisteravond bekend in een wekelijke vergadering. De situatie in de garages kwam opnieuw onder de aandacht nadat Arie Epskamp van de SeniorenPartij Alkmaar in hetmelding maakte over een brief die hij van een Alkmaarse vrouw ontving over wat zij meemaakte in parkeergarage De Vest.



De briefschrijfster liet weten dat zij haar auto wilde ophalen in de garage, maar dat dit bijna onmogelijk was. "Er stonden vier mannen zo dronken als een toeter bij de trap", vertelde het raadslid eerder aan



De briefschrijfster liet weten dat zij haar auto wilde ophalen in de garage, maar dat dit bijna onmogelijk was. "Er stonden vier mannen zo dronken als een toeter bij de trap", vertelde het raadslid eerder aan PowNed

De vrouw liep daarna met haar kinderen naar beneden, 'maar daar lag iemand bij een plas bloed'. "Daar zijn ze overheen gestapt, met angstige gevoelens. En daarna als een haas de garage uit."

Diarree in de garage

Het was de aanleiding voor PowNed-verslaggever Mark Baanders om te gaan kijken in De Vestgarage. De lucht die er hangt, is volgens hem 'verschrikkelijk'. Hij hoeft niet lang te zoeken om in een hoekje van de garage diarree te vinden. "Ik dacht dat het kots was, daar rook het naar", roept hij uit. "Het is gewoon kak!"





