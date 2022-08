Gewonde en arrestatie na steekpartij in Alkmaars stadspark

Op het Munnikenbolwerk in Alkmaar is vanavond rond 18.25 uur een man gestoken. Diegene raakte hierbij gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Er is een man opgepakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten de verdachte kort na het incident is aangehouden in dat deel van het park, die ook wel het singelpark wordt genoemd. Wat de aanleiding was van het steken, is op dit moment nog onduidelijk.

"Op dit moment doen we verder onderzoek naar wat er is gebeurd", laat hij weten. "We zijn ook op zoek naar mensen die iets hebben gezien."

Een stuk van het park is afgezet voor bezoekers: van de plek is bekend dat er vele daklozen verzamelen en hangen. Of het om twee mannen gaat uit die groep, kan de woordvoerder nog niet melden. Ook de woonplaats en leeftijd zijn nog niet bekend.