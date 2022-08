Live NH Sport met Telstar - PEC Zwolle en Helmond Sport - Jong AZ

Met PEC treft Telstar een meer dan geroutineerde tegenstander. De club degradeerde afgelopen seizoen uit de eredivisie en wil direct terugkeren. De selectie werd deze week nog versterkt met 60-voudig Bosnisch international Haris Medunjanin. De inmiddels 37-jarige middenvelder speelde in een ver verleden voor AZ en was als laatste in Amerika actief bij FC Cincinnati.

Jasper Schendelaar

Andere bekende namen bij PEC zijn doelman Jasper Schendelaar en Jordy Tutuarima die recent nog voor Telstar voetbalden. Schendelaar verdedigde in het seizoen '20/'21 de goal van Telstar, terwijl Tutuarima tussen 2015 en 2017 het shirt van de Witte Leeuwen droeg.

De formatie van PEC-trainer Dick Schreuder opende de competitie met een 2-1 zege op De Graafschap. Of de Zwollenaren ook Telstar aan de zegekar binden, hoor je van verslaggever Frank van der Meijden.

Helmond Sport - Jong AZ

Helmond Sport was de laatste seizoenen een vaste klant in de onderste regionen van de eerste divisie. Met aanzienlijk meer geld ging de bezem door de selectie. Met meer dan een dozijn versterkingen denkt Helmond een paar flinke stappen omhoog zetten. Oud-FC Volendam aanvaller Martijn Kaars is één van de nieuwelingen, net als Tom Beugelsdijk. Door een schorsing is de Haagse verdediger tegen Jong AZ niet speelgerechtigd.

Jong AZ kende een uitstekende start thuis tegen MVV Maastricht. De fraaie 3-1 overwinning was gelijk goed voor drie punten. De eerste competitiewedstrijd van Helmond Sport op bezoek bij NAC Breda ging met 1-0 verloren. Net als in Velsen-Zuid is de aftrap bij Helmond Sport - Jong AZ om 20.00 uur. De verslaggever op sportpark De Braak is Erik-Jan Brinkman..

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Daarin ook aandacht voor Roda JC - Jong Ajax en de zinderende 7-0 zege van AZ in de Conference League tegen Dundee United. Je presentator is Edward Dekker.