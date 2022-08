Jong AZ schiet uit de startblokken en pakt eerste drie punten tegen MVV Maastricht

Tien minuten later stond het alweer gelijk. Doelman Sem Westerveld verslikte zich in een terugspeelbal van linksback Misha Engel, waardoor de Maastrichtenaren met fortuin op 1-1 kwamen.

De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg of Jong AZ ging al aan de leiding. Zico Buurmeester slingerde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Maxim Dekker die raak kopte. Voor de 18-jarige verdediger was het zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Doelpuntenmaker Dekker werd in de 20e minuut nogmaals uit een hoekschop gevaarlijk, maar schoot de bal dit keer over. Het goed spelende Jong AZ werd kort voor rust nogmaals gevaarlijk. MVV-keeper Romain Matthys redde op het schot van Robin Lathouwers.

Ook na rust schoot de ploeg van trainer Maarten Martens uit de startblokken. Mexx Meerdink punterde een voorzet van Soulyman Allouch in het MVV-doel. Allouch bood kort erop Lewis Schouten een fraaie mogelijkheid, maar zijn inzet werd gekeerd door Matthys.

MVV gevaarlijker

Het duurde tot de 61e minuut voordat MVV voor het eerst écht gevaarlijk werd. De kopbal van oud-Telstar-speler Orhan Dzepar was de eerste bal tussen de palen, maar Westerveld redde. Het was het startsein voor MVV om nog nadrukkelijker op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Een knap schot van aanvoerder Matteo Waem werd van de lijn gehaald en de Limburgers werden daarna nog een aantal keren gevaarlijk.

Maar Allouch zorgde in de 82e minuut voor de bevrijding van Jong AZ. Met een geweldig schot met het rechterbeen in de kruising hielp hij zijn ploeg aan de 3-1. Ook voor Allouch was het, in zijn 39e wedstrijd, zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Later vanavond verschijnen de reacties online.