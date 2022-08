Snoei dankt bij debuut scorende Blommestijn: "Dit puntje gaat lekker mee terug in de bus"

Telstar hield vanavond een punt over aan het uitduel met Jong Ajax : 1-1. Mike Snoei sprak na afloop van 'een schitterend resultaat', al had de trainer van Telstar stiekem ook nog op meer gehoopt. "Als Blackson die bal erin kopt staat het zo 2-1", aldus Snoei.

"Ik heb een dubbel gevoel. Een heerlijk resultaat, maar zoveel kansen heeft Ajax niet gehad. Wel een veldoverwicht want Ajax kan natuurlijk fantastisch voetballen", vertelt Snoei na afloop van de 1-1 in Amsterdam. "We hebben met heel veel strijd en veel beleving toch dat puntje meegenomen. In het verleden gaven we het wel eens weg in de eindfase, maar nu trekken we het over de streep en nemen dit puntje lekker mee terug in de bus."

Scoren bij debuut

De gevierde man aan de zijde van Telstar was Koen Blommestijn. De kersverse aanwinst wist na drie minuten al een corner raak te koppen en zo Telstar op voorsprong te brengen. "Het was een goede corner. Precies zoals we hem hadden ingestudeerd. Eerst dacht ik nog dat hij werd afgekeurd want ik zag iedereen balen. Gelukkig telde hij toch wel en kon ik het vieren met de fans", aldus een opgetogen Blommestijn na de wedstrijd.

