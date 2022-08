Met smaakmaker Conceição speelt Jong Ajax gelijk tegen Telstar

Al na drie minuten kopte debutant Koen Blommestijn de 1-0 binnen voor Telstar. De spits wordt voor één seizoen gehuurd van FC Volendam. Na de goal werd Jong Ajax sterker en had het team van trainer John Heitinga het meeste balbezit. Dit leverde kansen op voor Rasmussen en Hlynsson.

Debuut Conceição

Bij Ajax stond de Portugees Conceição in de basis. Hij maakte zijn eerste minuten in het shirt van de Amsterdammers. De buitenspeler kwam deze zomer over van FC Porto voor vijf miljoen euro. In de 40e minuut maakte de Portugees de gelijkmaker. Hij kreeg in de kluts de bal voor zijn voeten en schoot verwoestend binnen. Met een 1-1 stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.