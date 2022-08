Zevenklapper tegen Dundee United brengt AZ naar play-offs Conference League

AZ begon met een 1-0 achterstand aan de wedstrijd en was zich daar meteen bewust van. De Alkmaarders zochten meteen de aanval en dat resulteerde al snel in kansen voor Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen. In tegenstelling tot de wedstrijd in Schotland was AZ veel dominanter en haalde het snel de angel uit Dundee United, dat vooral sterk is met lange ballen. Het meeste gevaar van AZ kwam van de voet van Evjen, die in de 20e minuut dicht bij een goal was met een schot in de korte hoek.

Het was wachten op de openingstreffer en die kwam er via Vangelis Pavlivis. De Griekse spits was het eindstation na een fraaie aanval via Tijjani Reijnders en Milos Kerkez over de linkerkant: 1-0. Dundee moest ineens weer ten aanval en meldde zich met voorzetten vanaf de zijkant. Waar keeper Hobie Verhulst tot dan toe een rustige avond had, onderscheidde hij zich met een wereldredding op de omhaal van Dylan Levitt.

Rijpe appels

Op het moment dat Dundee aandrong, schoot Tijjani Reijnders aan de andere kant de 2-0 tegen de touwen met een afstandsschot in de hoek. Tien minuten voor de rust zat AZ al helemaal op rozen. Pavlidis kopte na een misser van doelman Mark Birighitti raak uit een corner: 3-0.

