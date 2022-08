Verontruste bewoners bouwprojecten Gooise Meren verenigen zich: "We willen écht gehoord worden"

Om een voet tussen de 'gemeentelijke' deur te krijgen bij de bouwprojecten in Gooise Meren hebben acht buurtgroepen de krachten gebundeld in het Gooise Meren Participatie Platform, (GMPP). Hun boodschap is duidelijk: Ze willen als serieuze gesprekspartner meepraten over de ontwikkelingen in hun straat of wijk in plaats van structureel genegeerd te worden.

“Participatie betekent niet dat je je zin krijgt. Het gaat ons erom dat we gehoord worden. Echt gehoord worden, niet alleen voor de bühne", stelt Van der Bijl. De Naarder is zelf al dik twee jaar in de weer met de gemeente over de plannen die er zijn voor het speelveld aan de Jan ter Gouwweg.

Het enige dat de bezorgde bewonersgroepen willen, is dat zij een stem krijgen bij de bouwplannen in hun buurt. "We komen nergens als het gaat over de inhoud." Dat melden deelnemers van het platform Hans Nagtegaal en Matthijs van der Bijl.

Ze voelen zich totaal niet serieus genomen door de gemeente. Hun argumenten, zorgen en bezwaren komen niet aan. Sterker nog; ze ervaren vooral tegenwerking uit het gemeentehuis. Daarnaast heerst het gevoel steeds achter de feiten aan te lopen, doordat er geen of nauwelijks communicatie is vanuit het raadhuis.

In februari van dit jaar is besloten het GMPP op te richten (zie kader verderop in dit verhaal). De bewoners merkten een patroon rondom bouwprojecten in hun gemeente. Van echte betrokkenheid en inspraak is in hun ogen geen sprake. "Helaas is dat een telkens terugkerend fenomeen. Burgerparticipatie wordt ervaren als een 'check the box. Iets wat moet maar waar niet veel mee gedaan wordt door de gemeente, de projectontwikkelaars en andere spelers in bouw- en andere projecten."

Negatieve ervaringen

De diverse groepen besloten begin 2022 gezamenlijk op te gaan trekken, omdat zij dezelfde negatieve ervaringen hebben. In hun ogen zijn de plannen vaak te massaal en niet passend in de buurt. In sommige gevallen zouden de bouwvoorstellen zelfs tegen het bestemmingsplan zijn.

Ook kloppen andere zaken in hun optiek niet, waaronder het hanteren van een lagere parkeernorm dan is opgenomen in het beleid. Daar komt nog eens bij dat de betrokken inwoners veel tegenwerking ervaren uit gemeentehuis. Antwoorden of een reactie krijgen op vragen of bezwaren blijven (lang) uit.

Zelf afleveren

Eerder deze week vertelde Rob Mulders, de gemachtigde buurtvertegenwoordiger van de Heidelaan, moedeloos te worden van de opstelling van Gooise Meren. Hij heeft onder meer geen reactie gekregen op zijn Wob-verzoeken (Wet openbaarheid bestuur). Om zeker te weten dat zijn brieven aankomen op het gemeentehuis levert hij ze hoogstpersoonlijk af.