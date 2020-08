Plan voor 30 huizen op plek Naarder tuincentrum zorgt voor verbazing

De dertig huizen moeten komen op het terrein van tuincentrum Van der Roest, dat haar deuren gaat sluiten. Het te bebouwen stuk grond ligt aan de Huizerstraatweg, op steenworp afstand van de zogeheten Borgronden. Daar moeten de komende jaren ook al nieuwe huizen gaan verrijzen, maar dat project loopt niet bepaald zonder slag of stoot.

Zorgen over uitstoot en overlast

Buurtbewoners rond Borgronden maken zich al jaren zorgen over de bouw van nieuwe woningen. Er zijn zorgen over uitstoot van fijnstof, maar ook over de toenemende verkeersdrukte over de toch al smalle Huizerstraatweg. Ze vinden dat het nieuwbouwproject er niet past en denken dat het alleen maar voor overlast gaat zorgen. Het laatste woord is daar, ook politiek gezien, nog altijd niet over gezegd.

Dat er uitgerekend op steenworp afstand nog een bouwproject op stapel staat, verrast politieke partijen PvdA en Goois Democratisch Platform (GDP). De twee partijen hebben, net als de buurtbewoners al vele jaren zorgen over de plannen en vinden het gek dat er ondanks die zorgen meer gebouwd gaat worden.

Ook voor het bouwplan op het terrein van het tuincentrum hebben de politieke partijen zorgen over de extra verkeersdrukte, schadelijke uitstoot en geluidoverlast. Daar komt nog eens bovenop dat het nieuwbouwplan komt op steenworp afstand van een chemische fabriek.

Raadsvragen

PvdA en GDP hebben raadsvragen gesteld over het bouwplan op de grond van het tuincentrum. De partijen willen weten of de gemeente het echt wenselijk vindt om te bouwen op het terrein met alle zorgen die er al zijn. Daarnaast willen de twee partijen weten welke gevolgen er zijn nu er niet één, maar twee nieuwbouwprojecten vlak naast elkaar komen met alle toenemende overlast vandien.

De vragen moeten nog worden beantwoord.