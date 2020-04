Naardense buurt boos om rigoureuze bomenkap

NAARDEN - De bewoners van het Componistenkwartier in Naarden zijn boos dat alle bomen op de Borgronden zijn gekapt. Er zijn plannen om daar woningen te bouwen, maar daar is nog niets definitief over besloten. Toch heeft de grondeigenaar afgelopen week de hele vlakte kaal gemaakt.

James Rose woont hier ruim twintig jaar en achter zijn tuin ligt de Borgronden. Hij had altijd een groen uitzicht, maar kijkt nu ineens op de snelweg. "Ik vind dat men vooruit loopt op zaken die nog niet beslist zijn. Ik bedoel, het Stedenbouwkundige Plan van Eisen is nog niet eens goedgekeurd en men is al bezig met de zaak bouwrijp te maken. Dat gaat mij te ver", vertelt hij.

De gemeente Gooise Meren laat in een reactie weten dat de eigenaar dit mag doen en dat er geen vergunning voor nodig is. De woordvoerder stelt dat er achterstallig onderhoud wordt gepleegd en dat het niets te maken heeft met de bouwplannen die er liggen.

Maar bij navraag bij de grondeigenaar, een kwekerij, blijkt dat niet helemaal te kloppen. De bomen worden er allemaal uitgehaald, degene die nog goed zijn worden verkocht. De bedrijfsleider zegt dat de grond alvast wordt leeggehaald en dat er geen nieuwe bomen worden aangeplant. Volgens de kwekerij ontstaat er een probleem als de besluiten snel genomen worden, het gebied is te groot om het dan snel bouwrijp te kunnen maken.

Haastige spoed

Dat is tegen het zere been van de bewoners die zich hebben verenigd onder de naam 'Mooi Naarden'. "Er moeten nog een aantal besluiten genomen worden voordat de eerste schep de grond in gaat", vertelt Hans Andringa van de vereniging. Zo wordt er volgende maand beslist over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dat is de eerste stap om hier te gaan bouwen. Vervolgens moet er ook nog een wijziging in het bestemmingsplan komen. "Dat gaat nog wel een jaar of twee duren. Dus om nu al de boel plat te gooien en bouwrijp te maken, dat lijkt ons nogal snel gaan."

A1

Het gebied de Borgronden ligt precies tussen de huizen en de snelweg A1 in. "De bomen beperkten de geluidsoverlast en hielden CO2 en fijnstof tegen. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijk. En zonder dat we ergens over geïnformeerd zijn wordt nu zo'n heel perceel leeg getrokken", aldus Andringa.

De bewoners verzetten zich al langer tegen de plannen. Ze hebben het gevoel dat er een spelletje met hen gespeeld wordt."Wij hebben al heel lang de indruk dat alles een beetje weggemoffeld wordt. Daarom valt dit ook zo rauw op ons dak." verzucht Hans Andringa.

James Rose baalt er vooral van dat hij de komende tijd op een kale vlakte en de snelweg uit kijkt. "En ik heb nu veel meer lawaai van de snelweg."