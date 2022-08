Buurt Bussumse Heidelaan voelt zich niet gehoord over bouwplan: 'Siciliaanse wijze van besturen'

Dat de gemeente Gooise Meren de belangen van de projectontwikkelaar steeds verkiest boven die van de buurt maakt de omwonenden van de Heidelaan 35 horendol. Ondanks vele pogingen om betrokken te raken bij de plannen voor dit pand vangen de buurtbewoners telkens bot in het gemeentehuis. Buurtvertegenwoordiger Rob Mulders spreekt van een 'Siciliaanse wijze van besturen'. Gooise Meren zelf herkent zich totaal niet in het verwijt van 'stommerdje spelen'.

Het voormalige onderkomen van Jehova's aan de Heidelaan, een smalle straat in Het Spiegel, moet veranderen in een appartementencomplex. Het plan is nu om zes middeldure woningen te realiseren voor jonge stellen of werkende alleenstaanden. In eerste instantie was het idee zelfs om er twaalf appartementen te realiseren. Dit aantal is inmiddels van de baan. Nul op het rekest Op zich zijn bewoners helemaal niet tegen de komst van woningen voor kleine huishoudens, maar het plan, inclusief parkeerplaats achter voor vijf auto's, is te massaal en past daarmee niet in de buurt. Wat hen betreft, is er ruimte voor twee tot maximaal vier woningen. Al zeker twee jaar probeert de buurt in contact te komen met de gemeente, maar volgens Mulders, die namens ruim zestig gezinnen uit de buurt gemachtigd is om op te treden als hun spreekbuis, krijgt hij daar steeds nul op het rekest. Reactie op telefoontjes en mails blijven standaard uit. Zelfs op zijn Wob-verzoeken om meer boven tafel te krijgen, is de gemeente niet ingegaan en het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften, de buurt maakte bezwaar en vroeg om een hoorzitting, heeft hij ondanks herhaaldelijke verzoeken ook (nog) niet ontvangen. Zelf langsbrengen Tegenwoordig kiest hij ervoor om brieven of bezwaarschriften zelf af te geven op het gemeentehuis. Daarmee heeft hij de zekerheid dat de zorgen en bezwaren van de buurtbewoners van onder meer de Heidelaan, de Ruthardlaan en de Plaggenweg, daadwerkelijk op de juiste bestemming terechtkomen. Het vertrouwen in het gemeentelijk handelen is klaarblijkelijk zo laag dat hij dit nodig acht te doen.

Quote "We schijnen een wijkwethouder te hebben, maar die heeft zich nog nooit laten zien. Daarom noem ik hem de ontwijkwethouder" Buurtwoordvoerder rob mulders

"Ze hebben nog nooit contact met ons opgenomen. Het is om te huilen. We schijnen een wijkwethouder te hebben, maar die heeft zich hier nog nooit laten zien. Daarom noem ik hem de ontwijkwethouder", klinkt Mulders moedeloos, terwijl hij in zijn tuin door zijn dikke multomap vol papieren over de Heidelaan 35 bladert. "Af en toe heb ik er zo genoeg van; dat je almaar tegen muren aanloopt." Spreekwoordelijk fronsen Naast het gevoel doodgezwegen te worden, lijkt de ontwikkelende partij ook steeds te krijgen wat die wil. Meest recente voorbeeld is het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitrit. Dat is gebeurd op maandag 25 juli. Mulders' wenkbrauwen gaan hier spreekwoordelijk van fronsen. Volgens de Bussumer mankeert er nogal wat aan die aanvraag. Zelf omschrijft hij het als 'een festival van fouten'. Een eerdere vergunning voor een inrit is volgens hem niet verstrekt. Mulders meldt dat er juridisch geen verschil is tussen een in- en uitrit. Daarnaast zouden twee zaken in de aanvraag misleidend zijn: over de 24 kliko’s (zes keer vier) wordt geen woord gerept en de maatvoering zou niet kloppen. Zijpad De auto's moeten vanaf de smalle Heidelaan, waar aan beide kanten geparkeerd mag worden, het steegje in om naar de parkeerplaats achter het gebouw te komen. Om deze draai te maken, is meerdere keren steken nodig. Dat hebben de bewoners zelf ondervonden door de proef op de som te nemen. Mulders zegt dat de in de vergunning opgegeven breedte van het zijpad niet klopt. In feite is de afstand tussen de gebouwen 2,5 meter en niet 3,25 meter. Dat is volgens hem gerekend aan de achterkant van het pand. Tekst gaat verder onder de foto.

En dat gaat dan alleen nog maar over de meest recente vergunning. Mulders stelt dat niets van het plan deugt. Er komen zes appartementen en vijf parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat voldoet volgens hem totaal niet aan de gemeentelijke parkeernorm. Die parkeerplekken komen dan ook nog eens achter het complex, dat grenst aan de tuinen van de bewoners van de Ruthardlaan. Zij mogen dan in de uitlaatgassen zitten zoals Mulders het zegt. Weg privacy Ten opzichte van de andere panden in de buurt torent de Heidelaan 35 al boven de rest uit. Het tweelaagse pand krijgt straks ook nog eens dakterras. Omwonenden vrezen dat het gedaan is met hun privacy. De nieuwe bewoners hebben dan vrij zicht op de tuinen en de woningen van hun buren. En waar moeten straks die 24 GAD-containers komen te staan van hun nieuwe buren? Achter is geen plaats want daar moeten de auto's van de bewoners staan en voor kan ook niet, want daar is de ruimte veel te smal voor. Zorgen zijn er ook over de verkeersveiligheid van fietsers. Veel scholieren van het Vituscollege gebruiken de Heidelaan als route van en naar school. Het is in de optiek van de buurt vragen om ongelukken als de auto's uit het nauwe zijpad de vol geparkeerde Heidelaan oprijden. Woestijnroepers Hun argumenten en verzoeken om gehoord te worden lijken aan dovemansoren gericht. Enige schrale troost is dat de omwonenden van de Heidelaan niet de enigen zijn die zich een roepende in de woestijn voelen in de Gooise gemeente. Rondom andere bouwlocaties lopen anderen tegen dezelfde gemeentelijke houding aan. Zij ervaren eveneens een gebrek aan betrokkenheid (participatie). Denk bijvoorbeeld aan de Gooise Warande in Bussum of de Jan ter Gouwweg in Naarden. Afgelopen jaar hebben acht belangengroepen het Gooise Meren Participatie Platform (GMPP) opgericht. Ook de Heidelaanbuurt heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Ondertussen klimt Mulders maar weer in de pen nu hij midden in de zomervakantie bezwaar kan maken tegen de afgegeven vergunning. Tevens is de tijd aangebroken om juridisch advies in te gaan winnen. Een date in de rechtbank lijkt op deze manier onvermijdelijk.

Gemeente: "Bouwplan voldoet aan voorschriften bestemmingsplan" In het beeld dat de gemeente niet communiceert met de bezwaarmakers herkent Gooise Meren zich niet. Volgens de gemeente zijn de plannen voor de Heidelaan 35 meerdere keren gewijzigd. Het uitgangspunt is altijd geweest dat ruimere bebouwing niet is toegestaan. Vragen van omwonenden zijn tijdens de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning beantwoord door de casemanager. Schriftelijke bedenkingen worden meegenomen bij de behandeling, aldus de gemeente. In dit geval is er weinig ruimte om van de aanvraag af te wijken, omdat volgens de gemeente alles aan de spelregels voldoet van het bestemmingsplan. Dat is een bekende verklaring van de gemeente. Deze reden werd ook steeds gegeven bij de kwestie rondom de woontoren aan de Driftweg in Naarden. Maar omdat ook hier alles aan het huidige beleid voldoet, is nu bijvoorbeeld weer de omgevingsvergunning voor de uitrit verleend. "Wanneer een bouwplan past binnen de gebruiks- en bouwregels van het bestemmingsplan dan is er geen ruimte om andere belangen, zoals vrees voor verlies aan privacy, mee te wegen. De wetgever heeft daarin niet voorzien", luidt de uitleg aan NH Nieuws. Over het parkeren tegen de tuinen van de Ruthardlaan zegt de gemeente dat dit 'niet verboden is'. Met de uitbreiding van het aantal woningen is de verwachting wel dat er meer bewegingen zijn dan voorheen, maar daar is niet naar gekeken omdat het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan. "Er heeft wel een toets naar de verkeersveiligheid plaatsgevonden ten aanzien van het realiseren van de uitrit. Conclusie is dat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert. Een en ander is opgenomen in de beslissing op de aanvraag voor de uitrit", laat Gooise Meren weten. Op de vraag of de wethouder bereid is alsnog te gaan praten met de omwonenden komt het antwoord dat de bestuurder absoluut op de hoogte is van de zorgen van de buurt, net zo als dat hij weet van de enorme behoefte aan starterswoningen. Een gesprek heeft geen zin als de plannen voldoen aan alle criteria. Of zoals de gemeente het zelf verwoordt: "Zolang een bouwplan voldoet aan de bestemmingsplanregels dan heeft een gesprek om te horen wat de buurt acceptabel vindt helaas geen toegevoegde waarde. Ruimte om de bouwmogelijkheden te beperken is er niet."

Vragen van onze kant zijn ook neergelegd bij de ontwikkelende partijen van Stadswerken BV en BERGcs. Inmiddels is anderhalve week verstreken, maar is een reactie van hun kant uitgebleven.

