Buren Naarder bouwplan krijgen 'dreigende brief' bouwer, gemeente gaf adressen

Enkele buren rondom het omstreden Naarder bouwproject aan de Jan ter Gouwweg hebben onlangs een 'intimiderende en bedreigende' brief gekregen namens de advocaat van bouwer FH Projectontwikkeling. Enkele bewoners kregen de brief zelfs thuisgestuurd in een anonieme envelop. De bouwer lijkt de adressen te hebben gekregen van de gemeente Gooise Meren, die door het stof gaat voor de privacyschending.

Naar nu blijkt hebben buurtbewoners begin vorige maand een brief gekregen van de advocaat van de projectontwikkelaar, over hun kritiek op de gang van zaken rondom het bouwplan. De brief was gericht aan buurtvereniging Mooi ter Gouw, dat namens de buurt de voornaamste kritiek heeft op het plan. Toch kregen ook een paar individuele buurtbewoners een brief thuis in de brievenbus. Dat terwijl de advocaat en de projectontwikkelaar helemaal niet horen te weten waar deze mensen wonen. De ontvangers vinden de situatie intimiderend en bedreigend.

De buurt ziet niet alleen de bouw zelf niet zitten , maar heeft ook harde kritiek over de totstandkoming van de plannen. Die kregen ze naar eigen zeggen pas te horen toen alles al zo goed als in kannen en kruiken was. De kwestie zorgde de afgelopen maanden voor veel ophef .

Het zou gaan om de gegevens van bewoners die zich hebben aangemeld om afgelopen december mee te praten over de plannen. Gooise Meren stelt de gegevens met goede bedoelingen te hebben doorgespeeld. "Het delen van de adresgegevens is in dit geval gebeurd omdat de gemeente dacht dit te mogen doen voor een goede uitvoering van haar publieke taak gebiedsontwikkeling", zo laten burgemeester en wethouders weten. Toch had de gemeente wel degelijk toestemming moeten vragen.

"Het is nooit de bedoeling geweest dat deze adressen gebruikt zouden worden voor het versturen van een brief"

De gemeente zegt teleurgesteld te zijn dat de gegevens van de bewoners werden gebruikt voor andere dingen dan dat ze bedoeld waren. "Het is nooit de bedoeling van de gemeente geweest dat deze adressen gebruikt zouden worden voor het versturen van een brief van de (advocaat van de) projectontwikkelaar aan de bewoners", stelt men.

Meer adressen gegeven

De gemeente trekt zelf het boetekleed aan, maar heeft ook de projectontwikkelaar aangesproken op de gang van zaken. "De gemeente had in dit geval toestemming moeten vragen voor de verstrekking. Het moment van vragen van de toestemming is dan ook het moment om betrokkenene te informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. Normaliter doet de gemeente dat wel, maar in dit geval is dit niet gebeurd", legt de gemeente uit. "De gemeente Gooise Meren heeft over de gang van zaken inmiddels haar teleurstelling uitgesproken richting de projectontwikkelaar."

Of de kous daarmee af is, is niet helemaal duidelijk. Goois Democratisch Platform heeft ondertussen de horen gekregen dat veel meer bewoners een dergelijke brief hebben gehad van de projectontwikkelaar en kondigt aan wederom vragen te gaan stellen. Het is nog onduidelijk of de betrokken bewoners stappen ondernemen tegen de gemeente.