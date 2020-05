Naarders schrikken van bouwplan op geliefd speelveldje: "Er is grote onrust"

NAARDEN - De schrik zit er goed in bij bewoners van de Naardense Jan ter Gouwweg: een geliefd speelveldje dreigt plaats te moeten maken voor 36 huizen. Het project zorgt voor veel onrust in de buurt.

Het geliefde speelveldje is het laatste speelveldje dat de buurt heeft. De bewoners hebben nu te horen gekregen dat het stukje grond verkocht dreigt te worden aan een projectontwikkelaar met als gevolg dat het volgebouwd wordt. Het blijkt een donderslag bij heldere hemel.

Niet alleen het verdwijnen van het speelveldje, ook de komst van de 36 huizen baart de buurt zorgen. "Dit aantal oefent een enorme druk op de tijd uit en ook op de toenemende verkeersdruk", vertelt een bewoner tegen het NaarderNieuws.

Lokale politieke partij Goois Democratisch Platform laat weten de zorgen van de Naarders te delen. "Omwonenden zitten daarom terecht met veel vragen. Wat is hun inbreng nog? Wat zijn de implicaties voor de verkeersveiligheid? En heeft de gemeente nagedacht over een alternatieve speellocatie, nu de laatste overgebleven plek in de wijk voor de kinderen en de jeugd dreigt te verdwijnen?", vraagt men zich af.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over het hoe en wat van de plannen. De vragen moeten nog worden beantwoord.