Onrust over huizen op Naarder speelveldje leidt tot motie van afkeuring voor college

Het wordt vanavond een spannende avond voor buurtbewoners rond de Naarder Jan ter Gouwweg. De gemeenteraad van Gooise Meren praat dan over de verkoop van een speelveldje voor de bouw van huizen. De buurt is daar fel op tegen. Burgemeester en wethouder van Gooise Meren krijgen vanavond hoe dan ook een motie van afkeuring voor hun kiezen, zo kondigt oppositiepartij Goois Democratisch Platform (GDP) aan.

Er klinkt al langer veel kritiek tegen de bouwplannen voor 36 woningen op het speelveldje. Het aantal huizen dat er komt stuit de buurt tegen de borst, omdat het te druk zou worden. Daar komt nog eens bij dat met de bouw een geliefd speelveldje verdwijnt, waardoor er nergens in de wijk meer plek voor kinderen is om te spelen.

De buurt kaart de problemen al langer aan, maar stelt niet gehoord te worden door de lokale politiek. Die mening wordt gedeeld door oppositiepartijen GDP en het CDA. De partijen stellen dat er geen volwaardige burgerparticipatie is geweest, terwijl daar wel toezeggingen over gedaan zijn. Sterker nog: wethouder Jorrit Eijbersen ging al eens door het stof en zette het plan in de ijskast om de buurt eerst goed te benaderen over de plannen.

Meepraten over bankjes en wipkip

Dat meepraten was volgens de buurt en het GDP echter niet meer dan meepraten over 'de kleur van de bankjes, de voetbalkooi van 1 bij 1 en de plek van de wipkip'. "Kennelijk is dit college niet in staat om omwonenden fatsoenlijk en oprecht bij ontwikkelingen te betrekken. Het toont ook geen enkel reflecterend vermogen", zegt GDP-fractievoorzitter Jelmer Kruijt. Volgens hem staat de buurt 'op voet van oorlog' met het gemeentebestuur.

Daar komt voor het GDP nog eens bij dat het grote zorgen heeft over de financiële risico's die met de verkoop van en de ontwikkeling op het stuk grond. Dat is namelijk ernstig vervuild, omdat er voorheen een chemische fabriek op stond. Bij de sanering is destijds een meter vervuilde grond afgegraven en onder een afdekzeil geplaatst.

Gebrek aan steun

Het Goois Democratisch Platform wil met een motie van afkeuring nogmaals haar onvrede laten blijken over het handelen van burgemeester en wethouders op het bouwplan en richting de buurtbewoners.

Een aangenomen motie van afkeuring kan er doorgaans tot leiden dat wethouders aftreden, maar dat valt in Gooise Meren te betwijfelen. Los van het Goois Democratisch Platform en het CDA klinkt er in de gemeenteraad geen enkele kritiek tegen het bouwplan. Daarnaast stelt men dat de woningen hoognodig zijn. Het lijkt er dan ook op dat de motie zonder steun wordt afgeserveerd.

Bouwplan aan banden

Naast de motie van afkeuring komt het GDP nog met een hele reeks moties om het door de buurt gevreesde bouwplan nog aan banden te leggen. Het gaat om moties om het aantal te bouwen huizen te maximeren, het creëren van meer buitenspeelruimte, het hanteren van een juiste parkeernorm, de bescherming van een rij bomen en over de aansprakelijkheid bij mogelijke problemen met de vervuilde grond.