Gevreesde bouw op Naarder speelplaats voorlopig van tafel, maar buurt blijft alert

NAARDEN - Een flinke schok was het twee weken geleden toen bewoners van de buurt rond de Naarder Jan ter Gouwweg te horen kregen dat het laatste speelveldje van hun buurt plaats moest maken voor woningen. Het zorgde voor felle kritiek, waarop de wethouder besloot het plan terug te trekken. Van tafel is het echter nog niet, waardoor de buurt alert blijft.

Het plan om het speelveldje te verkopen aan een projectontwikkelaar om er vervolgens huizen te bouwen kwam twee weken geleden rauw op het dak van de buurt vallen. De buurt was op geen enkele manier op de hoogte gebracht door de gemeente over de verkoop en had er dus ook helemaal niks over kunnen zeggen of iets tegen kunnen doen.