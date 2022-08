Omwonenden nemen proef op de som en zetten 24 kliko's in 'voortuin' Heidelaan 35

Als de Heidelaan 35 in Bussum straks is omgebouwd tot klein appartementencomplex, waar 24 kliko's voor de deur moeten staan, 'kan er geen auto meer door' de smalle straat. Bewoners namen gisteravond zelf de proef op de som door zoveel afvalcontainers te plaatsen en ze constateerden dat het chaos wordt.

Omwonenden van de Heidelaan vinden de plannen te massaal en niet passend in het geheel van de buurt. De irritatie bij de buurtbewoners is de afgelopen jaren behoorlijk groot geworden, omdat zij bij de gemeente Gooise Meren naar eigen zeggen tegen een muur aanlopen. Er is geen ruimte voor hun zorgen, argumenten en bezwaren. De plannen worden er 'doorheen gedrukt', is de algemene opvatting. Buurtvertegenwoordiger Rob Mulders noemde het tegenover NH Nieuws een 'Siciliaanse wijze van besturen'.

De Heidelaan 35 in Het Spiegel is nu in handen van een projectontwikkelaar. Het voormalige onderkomen van Jehova's moet volgens de vergevorderde plannen een appartementencomplex worden voor starters of alleenstaande werkenden. Er zijn zes woningen bedacht met aan de achterkant van het gebouw nog eens vijf parkeerplaatsen op eigen terrein.

De GAD-containers in de 'voortuin' zetten, is zo'n voorbeeld voor de omwonenden. Als er zes appartementen komen betekent dat straks 24 kliko's: vier per woning. Aan de achterkant van het gebouw is geen plaats, want daar moeten auto's komen te staan. Dan is de enige optie om ze aan de voorkant te plaatsen, maar daar is de ruimte er ook niet.

"We hebben gisteravond 24 kliko's voor de deur gezet van de Heidelaan 35. Het is heel duidelijk: daar kan straks geen auto meer door. Die kliko's staan midden op de weg", zegt Rob Mulders namens de verontruste buurtbewoners over de actie. Hij benadrukt dat de Heidelaan al een heel smalle straat is waar auto's aan beide kanten van de weg mogen parkeren.

De moeite

Met de actie hopen de bewoners de gemeente en/of de politiek wakker te schudden en zelf poolshoogte eens te komen nemen in de Heidelaan. Eerder stuurden ze al een filmpje op naar de gemeente hoe lastig het wordt om straks de auto de inrit in te krijgen vanaf de laan. "Dat is gewoon vier keer steken", aldus Mulders.

De kwestie speelt inmiddels vier jaar. In al die tijd heeft één raadslid de moeite genomen om de situatie met eigen ogen te bekijken. Volgens de gemeente heeft een gesprek met de buurt geen toegevoegde waarde. Het plan van de projectontwikkelaar voldoet namelijk aan alle spelregels van het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor het creëren van de uitrit. Die vergunning heeft Gooise Meren twee weken geleden verstrekt aan de ontwikkelaar. Rob Mulders gaat hier namens de buurt bezwaar tegen maken.