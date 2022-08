Midtsjø vertrekt na vijf jaar bij AZ en kiest voor Galatasaray

Midtsjø kreeg van AZ zondagavond al toestemming om naar Istanboel te gaan om zijn transfer af te ronden. Vandaag werd de overgang officieel bevestigd. Midtsjø is na Owen Wijndal de tweede basisspeler die deze zomer uit Alkmaar vertrekt.

Basisplaats

De Noorse middenvelder kwam in de zomer van 2017 over van Rosenborg BK en veroverde gelijk een basisplaats in Alkmaar. Midtsjø speelde in vijf jaar tijd 197 officiële wedstrijden voor AZ. De 11-voudig international van Noorwegen scoorde hierin zeven keer.

AZ heeft al een vervanger binnengehaald voor Midtsjø. Gisteren werd bekend gemaakt dat de transfervrije Riechedly Bazoer voor drie jaar heeft getekend in Alkmaar. Het nieuwe eredivisieseizoen begint voor AZ aanstaande zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Aftrap in Alkmaar is om 16.45 uur.