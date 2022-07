Met Fredrik Midtsjo moet AZ op z'n hoede zijn in Bosnië: "Moeten zuiver zijn"

Op papier is AZ veel sterker dan opponent Tuzla City. Toch moeten de Alkmaarders flink aan de bak voor de return in het Bosnische Sarajevo. "Gevaarlijke dode spelmomenten moeten we zien te voorkomen", aldus trainer Pascal Jansen. AZ won de heenwedstrijd in Alkmaar met 1-0.

Het decor vanavond voor de tweede voorronde van de Conference League is stadion Grbavica en dat biedt plek aan zo'n dertienduizend toeschouwers. "Het veld is oké", vertelt Vangelis Pavlidis gister na de afsluitende training. "Al kan het beter." De verwachting is dat er slechts 2.500 stoeltjes bezet zijn. Dat komt mede doordat Tuzla City normaal de wedstrijden afwerkt in het eigen stadion in de stad Tuzla. Echter voldoet dit onderkomen niet aan de Europese eisen. Tuzla ligt ruim honderd kilometer van Sarajevo.

Zuiverheid

Vorige week won AZ door een benutte strafschop van Dani de Wit. De Alkmaarders kregen daarnaast nog voldoende kansen, maar trainer Pascal Jansen zag zijn spelers falen in de afronding. "Het is jammer dat we thuis niet meer goals hebben gemaakt. Vanavond moeten we heel zuiver zijn.”

Fredrik Midtsjo

AZ is niet op volle sterkte in Sarajevo. Zo is Mees de Wit ziek en zijn Yukinari Sugawara en Jesper Karlsson er niet bij wegens blessures. Ook nieuwste aanwinst Zinho Vanheusden ontbreekt in de Bosnische hoofdstad. De Belgische verdediger komt op huurbasis één seizoen over van Inter uit Italië. Wel is Jens Odgaard erbij. De creatieve aanvaller ontbrak afgelopen zondag bij de oefenwedstrijd tegen Bologna (1-0). En Fredrik Midtsjo speelt na alle waarschijnlijkheid vanavond zijn laatste wedstrijd voor AZ. De ervaren middenvelder gaat zijn loopbaan vervolgen bij Galatasaray uit Turkije.

Mocht AZ tegenstander Tuzla City vanavond uitschakelen, dan is Dundee United het volgende obstakel in de derde voorronde van de Conference League. Vervolgens staan de play-offs nog op het programma en pas daarna de poulefase. Tuzla City - AZ begint vanavond om 20.45 uur.