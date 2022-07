AZ huurt 'opgeluchte' Zinho Vanheusden van Internazionale met optie tot koop

"Ik ben super blij", zegt Vanheusden op de website van AZ. "Het heeft een paar weken geduurd, maar dat ik hier nu sta met mijn familie, dat maakt mij super opgelucht. Ik kan niet wachten totdat ik kan beginnen", zegt de Belg die één interland speelde. "Het contact met Max Huiberts is enkele maanden geleden begonnen en daar sprak veel vertrouwen van uit. AZ is de juiste ploeg voor mij."

Trainer Pascal Jansen heeft met de komst van Vanheusden genoeg opties in het centrum van de verdediging. Max Huiberts, directeur voetbalzaken, had hem al langer op de korrel, maar nu werd de deal beklonken. "Zinho is heel erg gewend om vanuit de opbouw het spel te verleggen met zijn passing en zijn indribbelen. Daarnaast is hij wendbaar en snel. Hij kan ook goed koppen. Eigenlijk heeft hij alle eigenschappen die je van een centrale verdediger wil zien."

Carrière

Vanheusden doorliep de jeugdopleiding van Standard Luik en vertrok na zeven seizoenen in 2015 naar Internazionale. In Milaan zat hij meerdere keren op de bank bij Serie A-wedstrijden.

In 2018 werd Vanheusden verhuurd aan Standard Luik, dat hem weer terugkocht. In twee seizoenen speelde hij 76 wedstrijden voor de Rouches. Internazionale haalde hem twee jaar later weer terug naar Italië en verhuurde hem aan Genoa. Daar speelde hij 14 competitiewedstrijden en 2 bekerwedstrijden. Op 8 oktober 2020 maakte hij in een oefeninterland tegen Ivoorkust zijn debuut voor België. Dat is vooralsnog zijn enige interland.

AZ speelt donderdag om 20.30 uur de return in de Conference League tegen Tuzla City. In eigen huis wonnen de Alkmaarders met 1-0. Bij winst over twee wedstrijden plaatst AZ zich voor de derde voorronde van het Europese toernooi.