Met minimale overwinning op zak moet AZ tegen Tuzla City nog een keer aan de bak

Waar vooraf een grote uitslag in de lijn der verwachting lag, heeft AZ met minimale cijfers van Tuzla City gewonnen. De Alkmaarders waren in de tweede voorronde van de Conference League met 1-0 te sterk. Daardoor moet de ploeg van trainer Pascal Jansen volgende week in Bosnië nog vol aan de bak om door te dringen tot de volgende ronde.

AZ begon overtuigend aan de eerste ontmoeting met Tuzla City, dat in de eerste voorronde van de Conference League afrekende met Tre Penne uit San Marino. De bezoekers moesten flinke druk zien te overleven. Na twaalf minuten werd het veldoverwicht van AZ uitbetaald in het eerste doelpunt. Dani de Wit verzilverde een strafschop nadat Jens Odgaard neer werd gehaald in het strafschopgebied: 1-0.

Het fysieke Tuzla City probeerde in de omschakeling gevaarlijk te worden, maar door onnauwkeurigheden aan de bal slaagde het daar niet in. Tot aan de rust was alleen Milos Kerkez nog dichtbij een treffer. Hij zag zijn afstandsschot uiteenspatten op de lat. Pogingen uit de tweede lijn van Jens Odgaard, Tijjani Reijnders en Jordy Clasie leverden minimaal gevaar op.

In slaap sukkelen

AZ speelde in een iets te laag tempo om de Bosnische muur uit elkaar te drijven. Diepte ontbrak in het spel waardoor het voor Tuzla eenvoudig was om stand te houden. Een opgelegde kopkans van Odgaard en een poging van dichtbij met de borst van Vangelis Pavlidis waren daardoor het enige gevaar in het eerste kwartier na rust.

Het teleurstellende aanvalsspel leidde vervolgens niet meer tot uitgespeelde kansen, waardoor de uitgangspositie voor volgende week allerminst optimaal is. Vlak voor tijd kreeg De Wit nog een grote kopkans, maar de invliegende middenvelder werkte de bal naast.

Volgende week donderdag (28 juli) om 20.45 uur volgt de return in Bosnië. De wedstrijd zal dan in Sarajevo worden gespeeld, omdat het stadion in Tuzla niet beschikbaar is.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez (M. De Wit/71); Clasie, Reijnders (Midtsjö/85), D. De Wit; Evjen, Pavlidis, Odgaard (Van Brederode/71)