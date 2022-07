Bij winst op Tuzla City treft AZ in volgende Conference League-voorronde Dundee United

Bij eventuele winst in het tweeluik met Tuzla City weet AZ al wie het vervolgens treft in de Conference League. De loting heeft uitgewezen dat Dundee United in de derde voorronde van de Conference League de tegenstander zal zijn.

Eerst dient AZ over twee wedstrijden af te rekenen met Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina. Dan wacht de ontmoeting met Dundee United uit Schotland. Het afgelopen seizoen eindigde de club als vierde in de Schotse competitie, op een straatlengte afstand van Celtic en Rangers.

De wedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op donderdag 4 augustus en donderdag 11 augustus.

Tuzla City

AZ speelt donderdag om 20.30 uur in eigen huis tegen Tuzla City de eerste wedstrijd in de tweede voorronde. Volgende week wacht de return in Sarajevo. Tussendoor oefenen de Alkmaarders nog in eigen huis tegen Bologna, waar onder andere Denso Kasius, Jerdy Schouten en Mitchell Dijks spelen.