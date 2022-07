Matige generale voor AZ tegen Westerlo levert nipte zege op

In de laatste oefenwedstrijd voor de dubbele confrontatie tegen Tuzla City (Bosnië en Herzegovina) in de Conference League heeft AZ niet overtuigd. Het duel met KVC Westerlo werd nipt gewonnen door een late treffer van invaller Hakon Evjen: 0-1.

De Alkmaarders kregen de eerste kans van de wedstrijd na een steekpass van Sam Beukema op Myron van Brederode, maar de aanvaller kon de bal niet controleren. In de tegenstoot werden de Belgen gevaarlijk, Martins Indi was scherp en gooide zijn lichaam voor de bal. Uit de hoekschop die volgde, kopte Pietro Perdichizzi recht op Hobie Verhulst. De doelman kon de bal tegenhouden.

Bij AZ keerden Jordy Clasie en Bruno Martins Indi terug in de basis, terwijl Vangelis Pavlidis (ziekte), Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara (beiden geblesseerd) ontbraken. Westerlo fungeerde als laatste sparringpartner voor de echte test tegen Tuzla City.

Reijnders aanwezig

In de tweede helft zorgde middenvelder Tijjani Reijnders voor het meeste gevaar. Zo kon hij uithalen van net buiten de zestien, maar hield Sinan Bolat de bal tegen. Reijnders kwam daarna nog tweemaal in positie om te schieten, zonder succes.

Het beste schot kwam op naam van Myron van Brederode, die Bolat tot een katachtige redding dwong. Uiteindelijk waren het twee invallers die AZ toch de zege bezorgden. Op aangeven van Mayckel Lahdo schoof Hakon Evjen de bal onder Bolat door. Daarmee werd de vierde wedstrijd in de voorbereiding gewonnen.

Eerder had AZ van PEC Zwolle (3-1), 2-2 gespeeld tegen PAOK Saloniki en verloren van Olympiakos Piraeus (1-0). Donderdag is de aftrap om 20.30 uur in Alkmaar tegen Tuzla City.

Opstelling AZ: Verhulst; Witry (De Jong/83), Beukema (Dekker/78), Martins Indi (Hatzidiakos/46), Kerkez (M. De Wit/46); Reijnders, Clasie (Midtsjø/46), D. De Wit; Odgaard (Lahdo/46), Barasi (Koopmeiners/65), Van Brederode (Evjen/74).