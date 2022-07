AZ-trainer Jansen heeft huiswerk goed gedaan: "Het zijn stevige muiters"

Ondanks dat de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen pas net is begonnen, speelt AZ morgen al zijn eerste officiële wedstrijd. In het kader van de tweede ronde van de Conference League komt FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina op bezoek in Alkmaar. "Het zijn overlevers. Dat hoort bij die regio van de wereld", aldus AZ-trainer Pascal Jansen.

Pascal Jansen heeft zijn huiswerk over Tuzla City netjes gedaan - NH Sport

Tuzla City werd afgelopen seizoen tweede in de eindstand van de competitie, maar volgens Jansen moet er niet te veel gekeken worden naar de rangschikking en status van de ploeg uit het oost-Europa. "De Bosnische competitie springt ons natuurlijk niet in het oog. Maar toen Tuzla uit de koker kwam, ben ik gelijk begonnen met mijn huiswerk. En ik kan je vertellen dat er ons morgen best een aardige kluif staat te wachten", aldus Jansen.

Quote "Voorlopig heeft Hobie Verhulst de voorkeur onder de lat" aZ-trainer Pascal Jansen

De wedstrijd tegen Tuzla komt op een moment dat AZ eigenlijk nog volop in de voorbereiding is op het nieuwe eredivisieseizoen. "Het liefst zie ik een heleboel dingen anders als het gaat om het Europese speelschema", zegt Jansen over het vroege begin van de Europese campagne. "De kwalificatie begint nou eenmaal nu. We zijn wel weer heel blij dat we op deze manier weer kunnen starten en dat is voor ons prioriteit nummer één." Tekst gaat verder onder de video.

Jansen en AZ hebben het oefenprogramma niet aangepast voor Tuzla City - NH Sport

Eerste keeper Pascal Jansen ging ook in op de vraag wie er onder de lat zal staan tegen Tuzla City. "Voorlopig heeft Hobie Verhulst de voorkeur. En geldt dus voor morgen ook nog zo", aldus Jansen, die daarmee Peter Vindahl voorlopig op de reservebank posteert. Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara zijn er morgen sowieso niet bij. Het tweetal kampt nog met een blessure. Het eerste duel tussen AZ en Tuzla City in de tweede ronde van de Conference League is morgenavond in Alkmaar. De aftrap is om half negen.

Pascal Jansen over Karlsson, Sugawara en Hobie Verhulst - NH Sport