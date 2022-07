Geduldige AZ'er Peer Koopmeiners spreekt zich uit en wil meer: "Ik ben gegroeid"

Centraal achterin bij AZ speelde Peer Koopmeiners zondag de gewonnen oefenwedstrijd tegen Bologna (1-0). Vorig jaar kwam de Castricummer tot vier wedstrijden in de hoofdmacht en dat moet dit seizoen meer worden. Bij AZ dan wel ergens anders. "Ben met de club in gesprek."

Peer Koopmeiners over zijn kansen bij AZ - NH Nieuws

Ruim honderd wedstrijden speelde Peer Koopmeiners al voor Jong AZ, maar echt doorbreken bij het eerste van AZ lukt hem nog niet. Wel voelt de verdediger annex middenvelder zich steeds belangrijker worden. "Ik ben gegroeid."

"Bij AZ blijven"

Trainer Pascal Jansen is duidelijk over de toekomst van zijn pupil. "Hij doet het beste eraan om bij ons te blijven." Samen met directeur voetbalzaken Max Huiberts praat Jansen bijna dagelijks met Koopmeiners. En de situatie is nu zo dat hij vooral op het middenveld de strijd moet aangaan met international Jordy Clasie.

Tekst loopt verder onder de video