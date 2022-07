Naar België vertrokken goalie Beau Reus over keeperswissel AZ: "Verrassend"

Na zeven jaar AZ vertrekt Beau Reus naar SK Beveren. De lange goalie was toe aan een nieuwe uitdaging. "Ik wil eerste keeper bij een eerste team zijn en bij Beveren zie ik daarvoor perspectief." De Alkmaarder heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Belgische club.

"AZ haalt vaak volwassen keepers en als jonge speler is het dan lastig om eerste doelman te worden", vertelt de twintig jarige Beau Reus aan NH Sport. "Als je kijkt naar het recente verleden dan haalde AZ altijd keepers van buitenaf. Alleen nu is Hobie Verhulst via een omweg eerste doelman." "Ik verwijt AZ niks" Reus kwam de afgelopen twee seizoenen tot 31 wedstrijden voor Jong AZ in de eerste divisie. "Ik heb met keeperstrainer Nick van Aart over mijn situatie gesproken en ook met Hobie Verhulst. Allebei adviseerden ze mij om deze stap te maken," aldus Reus vanuit het trainingskamp met SK Beveren in Den Haag. "Ik verwijt AZ ook niks. Hobie Verhulst heeft veel ervaring en is op dit moment de beste keeper. En zelf heb ik er alles aan gedaan en heb ik er vrede mee dat ik AZ achter me laat."

"Met z'n grijze kop" Sinds Beau Reus bij z'n nieuwe club is neergestreken is duidelijk dat AZ-coach Pascal Jansen voorlopig de voorkeur geeft aan doelman Hobie Verhulst en niet aan Peter Vindahl. "Dat vind ik toch wel een verrassende keuze. Zeker als je bedenkt dat AZ vorig seizoen veel geld heeft betaald voor Vindahl. Van de andere kant doet Verhulst het heel goed, ook vorig seizoen als hij mocht keepen. En Verhulst is mijn maatje, dus ik gun het hem van harte", geeft Reus eerlijk aan om vervolgens lachend nog even een sneer uit te delen aan zijn vriend. "Alleen ziet het er niet uit dat hij met z'n grijze kop onder de doellat staat."

"Grote gasten" Ruim een week is Reus in dienst bij de club die vorig seizoen degradeerde uit de Belgische eerste klasse. En de Alkmaarder merkt al een groot verschil in trainingswijze. "Hier wordt er veel fysieker getraind. Ook lopen hier allemaal vrij grote gasten rond. Zo is er een speler van 2.07 meter. Nou daar kijk ik met mijn 1.98 meter gewoon tegen op. Al is dat voor mij wel lekker met corners en vrije trappen tegen." Vanavond mag Reus aan de bak met z'n nieuwe club. SK Beveren oefent dan tegen ADO Den Haag.

