AZ anticipeert met transfervrije Riechedly Bazoer op vertrek Fredrik Midtsjø

AZ heeft Riechedly Bazoer aangetrokken. De 25-jarige middenvelder was na zijn vertrek bij Vitesse transfervrij en tekent in Alkmaar een contract tot en met de zomer van 2025. Daarmee lijkt hij de beoogde opvolger van Fredrik Midtsjø te worden, die van AZ toestemming heeft gekregen om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden.

"Het voelt fantastisch hier te zijn", zegt Bazoer op de website van AZ. "Ik heb goede gesprekken gehad met Max Huiberts en Pascal Jansen. Daarin werd duidelijk wat ze met mij van plan zijn en daar hield ik een erg positief gevoel aan over. Ik kan niet wachten om te beginnen. AZ is altijd een goede ploeg, speelt verzorgd positiespel en is veel aan de bal. Daar hou ik van. Alles klopt en ik ben blij hier vandaag te tekenen."

Bazoer speelde jarenlang in de jeugd van PSV, waar Ajax hem in 2012 wegplukte. In 2014 debuteerde hij in het eerste van Ajax en werd hem een veelbelovende toekomst toebedeeld. VfL Wolfsburg pikte hem in 2017 op en de Duitse club verhuurde hem aan FC Porto en FC Utrecht. Dat bleek allemaal weinig succesvol te zijn, waarna Bazoer in 2019 bij Vitesse terecht kwam.