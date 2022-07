Eenvoudige zege op Tuzla City brengt AZ naar derde voorronde Conference League

AZ heeft zich met gemak geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in Sarajevo met 0-4 te sterk voor Tuzla City. Vorige week won het ook al van de club uit Bosnië-Herzegovina.

Het duel werd in Sarajevo gespeeld, omdat het stadion van Tuzla City niet voldoet aan de UEFA-regels. Daardoor was het Grbavica Stadion in Sarajevo het decor voor de return. Exact 41 meegereisde AZ-supporters zagen de Alkmaarders domineren in de openingsfase. De grootste kans kwam van de voet van Tijjani Reijnders, die de keeper met een afstandsschot behoorlijk in de problemen bracht.

Strijd

Tuzla City kroop halverwege de eerste helft wat meer uit haar schulp. Dat leidde tot een kopkans van Smajlagić en vervolgens claimden de Bosniërs, die weer fysiek spel op de mat legden, een strafschop na een vermeende handsbal van Sam Beukema. De ploeg van trainer Pascal Jansen leek wakker geschud en ondernam actie met pogingen van Mikos Kerkez en een grote kans voor Vangelis Pavlidis, die vervolgens werd afgevlagd vanwege buitenspel.

Tien minuten voor rust was er opnieuw een tempoversnelling bij AZ. Daaruit volgde een voorzet van Jens Odgaard en na een mispeer van Hakon Evjen kopte Dani de Wit de openingstreffer binnen: 0-1. Dat bracht Tuzla City in de verleiding om meer de aanval te zoeken, waarna Hobie Verhulst goed ingreep op een gevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant.

