Voormalig AZ-aanvaller Idrissi kiest voor hereniging met Slot

Er komt een vervolg op de samenwerking tussen Oussama Idrissi en Arne Slot. De oud-speler van AZ en Ajax keert voor één jaar terug naar Feyenoord, waar hij al in de jeugd speelde. De Marokkaan wordt gehuurd van het Spaanse Sevilla.

Idrissi speelde in de seizoenen 2019/20 en 2020/21 al onder de vleugels van Arne Slot in Alkmaar. Bij het afgebroken coronaseizoen stonden de Alkmaarders in punten gelijk met Ajax. Dat kwam mede door de goals en assists van Idrissi. Door zijn goede spel bij AZ verdiende de Marokkaan een droomtransfer naar het Spaanse Sevilla.

Dat werd nooit een gelukkig huwelijk, want hij werd in de winterstop al verhuurd aan Ajax. Het afgelopen halfjaar speelde de aanvaller op huurbasis voor Cadiz CF. Hij kwam daar tot 13 duels met één goal en een assist. Met het oog op het WK kiest Idrissi nu voor Feyenoord.