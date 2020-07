Oussama Idrissi wil stap naar het buitenland maken

ALKMAAR - Oussama Idrissi is toe aan een stap hogerop. De linkeraanvaller heeft een vertrekwens en zou graag aan de slag gaan in Spanje, Italië, Engeland of Duitsland. Dat geeft de Marokkaans international aan in gesprek met De Telegraaf.

"Als je ergens bent uitgeleerd, heb je een nieuwe uitdaging nodig", stelt Idrissi. "Zo staat iedere voetballer erin die zich lekker voelt en dat is voor mij op dit moment niet anders. Ik heb mijn seizoen geanalyseerd en daardoor heb ik nog meer de ambitie om de volgende stap te maken. Dat AZ niet mijn eindstation zou zijn, was al duidelijk toen ik hier binnenkwam. Het zou gek zijn als ik die ambitie niet zou hebben."

Idrissi (24) kwam tijdens het seizoen 2017/2018 over van FC Groningen en heeft er inmiddels 2,5 seizoen opzitten in Alkmaar. Het afgelopen seizoen was de vleugelflitser goed voor dertien doelpunten en drie assists, terwijl hij ook in het bekertoernooi (een doelpunt) en de Europa League (drie doelpunten) trefzeker was. "Zo hard is deze wereld. Goede voetballers willen uiteindelijk altijd op een zo hoog mogelijk podium acteren. In Nederland ontbreekt dat podium."

Intensiteit

"De Eredivisie heeft niet de intensiteit en de clubs om op topniveau te kunnen meedoen. Daardoor komen nauwelijks topspelers naar Nederland, de topspelers die er wél zijn blijven hier meestal niet heel erg lang", sluit Idrissi af. In de jeugd kwam de rechtspoot uit voor NAC Breda en Feyenoord. Zijn contract bij AZ loopt nog tot medio 2022.