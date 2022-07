Grondpersoneel vreest zomerchaos: vertrouwen in Schiphol nog verder afgebrokkeld

Medewerkers op Schiphol vrezen de komende zomervakantie voor een nog grotere chaos dan in de meivakantie. Dat blijkt uit een peiling die vakbond FNV uitvoerde onder het personeel. Een ruime meerderheid van de 664 ondervraagden maakt zich zorgen over een te hoge werkdruk, veel ziekteverzuim, veiligheidsrisico's en de ellenlange wachtrijen.

Het personeel dat met passagiers werkt, zoals grondstewardessen bij incheckbalies, maakt zich het meeste zorgen over de veiligheid. De vakbond citeert een medewerker van KLM die het werk 'ongekend stressvol' noemt en bang is voor agressie van reizigers.

Op Schiphol is het al sinds het begin van de meivakantie vrijwel elke dag veel te druk. Er is te weinig personeel om het grote aanbod van reizigers goed te laten doorstromen. De vertrekhallen puilen tijdens piekuren letterlijk uit, met passagiers die ver buiten de terminal moeten wachten voor de beveiligingscontrole.

Vanaf vandaag mogen er maximaal 67.500 reizigers per dag vanaf Schiphol vliegen. Die maatregel geldt tot het einde van de maand. In augustus kan er opgeschaald worden tot 73.000 reizigers per dag. Daarvoor moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen en zagen klanten hun vakantieplannen in rook opgaan.

Volgens Joost van Doesburg van FNV is erger voorkomen dankzij het Schipholakkoord, waarbij het personeel een flinke zomerbonus is toegezegd en door het schrappen van vluchten.

Meer vluchten schrappen

"Maar er blijft een personeelstekort", zegt Van Doesburg. "Een deel van de werknemers ziet in het permanent verlagen van het aantal vluchten daar een oplossing voor. Als het een chaos blijft, moet Schiphol op korte termijn in ieder geval nog meer vluchten gaan annuleren. De veiligheid en gezondheid van werknemers en reizigers moet altijd op één staan."