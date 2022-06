Pechpassagiers Transavia vandaag geïnformeerd over geannuleerde zomervakantie

Luchtvaartmaatschappij Transavia informeert vandaag alle reizigers die tussen 7 juli en 14 augustus niet meer op vakantie kunnen vanwege de beperkingen op Schiphol. Het gaat in die periode om gemiddeld 100 boekingen per dag van passagiers die hun vakantieplannen in rook op zien gaan. Vanwege een groot personeelstekort op Schiphol geldt de hele zomer een maximum aan het aantal vertrekkende passagiers.

Het is aan de luchtvaartmaatschappijen zelf hoe ze die reductie invullen: door vluchten te schrappen, te verplaatsen, minder tickets te verkopen, maar dus ook door het terugbrengen van het aantal passagiers dat mee kan op een vakantievlucht.

Transavia annuleert in de periode van 7 juli tot en met 14 augustus 240 vluchten. De maatschappij kan een deel van de schade beperken door passagiers om te boeken naar een vroegere of latere vlucht dezelfde dag of te laten vertrekken vanaf Rotterdam en Eindhoven. Volgens Transavia is het gelukt om 70 procent van de getroffen passagiers alsnog naar hun vakantiebestemming te kunnen vliegen.

Check je spamfolder

Het gaat om ruim 13.000 boekingen van reizigers die een alternatieve vlucht krijgen aangeboden of de optie krijgen om hun geld terug te krijgen. De 30 procent waar geen alternatief voor kon worden gevonden, krijgt direct de ticketkosten teruggestort. Een woordvoerder van Transavia adviseert reizigers om ook in hun spamfolders te kijken, om te controleren of er echt geen slechtnieuws-email in terecht is gekomen.

Boeings omgewisseld

Om hoeveel passagiers het exact gaat, wist de woordvoerder nog niet: "Gemiddeld gaan we uit van twee tot drie reizigers per boeking". De kleinere Boeing 737-700's die op Rotterdam staan gestationeerd worden omgewisseld met grotere 800-varianten van Schiphol, zodat er vanuit Rotterdam meer passagiers kunnen vertrekken.

Half juli, als bekend is hoeveel Transavia moet reduceren in capaciteit voor de periode van 1 tot en met 28 augustus, worden de passagiers die tussen 15 en 28 augustus vliegen geïnformeerd.