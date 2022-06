Bezorgde Schiphol-reizigers melden zich bij reisagenten: 'Willen dat ik er bovenop zit'

Reizigers met vliegplannen maken zich zorgen of ze deze zomer nog wel onbezorgd op vakantie kunnen nu veel vluchten op Schiphol geschrapt dreigen te worden. Persoonlijk reisadviseur Erik Sodekamp en reisagent Marlon Beauperthuy uit Weesp hebben de eerste ongeruste reizigers te woord gestaan, zowel telefonisch als via e-mail.

Lange wachttijden zorgen voor stroom aan boze reacties - NH Nieuws / Jouri Bakker

"Inmiddels heb ik drie klanten gesproken", vertelt Sodekamp. "Ze wilde allemaal van me weten hoe het met hun reis staat, en of ik denk dat hun vlucht geraakt zal worden." Veel kan hij hen nog niet vertellen. Vooral omdat Schiphol nog met veel maatschappijen om tafel moet om ze te overtuigen vluchten te schrappen, of het maximumaantal bezette stoelen te begrenzen. Sodekamp vertelt zijn klanten dat ze hun zorgen over het al dan niet doorgaan van de vakantie bij hem 'mogen laten liggen'. "Mensen willen ook het gevoel hebben dat ik er bovenop zit." 'Goede hoop' Sodekamp regelt vooral veel verre reizen, waarvan - zoals iedere zomer - ook dit jaar veel naar de Verenigde Staten. "New York, San Francisco, Los Angeles", somt hij op. Toch heeft hij 'goede hoop' dat intercontinentale vluchten zo veel mogelijk buiten schot blijven. "Ik boek veel bij United, die vliegen geen twintig keer per dag op Schiphol, maar wel vaak genoeg om reizigers om te boeken, denk ik." Garantie kan niemand geven", benadrukt hij, "maar als een bestemming niet bereikbaar is, proberen we een andere periode of een andere bestemming te regelen. En in het ergste geval krijgt de reiziger het geld terug." Tekst gaat verder onder foto.

Reisadviseur Erik Sodekamp - Erik Sodekamp

Reizigers met bestemmingen binnen Europa adviseert hij soms om via een andere luchthaven te vliegen. "Maar altijd een luchthaven in Nederland, want in Düsseldorf hebben ze ook last van personeelstekorten en in Brussel wordt komende week gestaakt."

Welke vluchten zullen worden geschrapt? "Ook de nieuwe luchtvaartmaatschappij FlyOne hoeft niet gespaard te worden, net als KLM, Transavia en alle andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol en kunnen te horen krijgen dat ze vluchten moeten schrappen of minder tickets mogen verkopen", zegt NH Nieuws-luchtvaartverslaggever Doron Sajet. "Dat wordt de komende zomermaanden bepaald door de onafhankelijke slotcoördinator van Schiphol. Die organisatie gaat over alle start- en landingsrechten op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.



"De slotcoördinator gaat de hele zomer lang, elke dag in de gaten houden welke luchtvaartmaatschappijen te veel tickets hebben verkocht. Die maatschappijen krijgen dan de opdracht het aantal reizigers te beperken. Het is dan aan de luchtvaartmaatschappijen zelf hoe ze dat oplossen: door vluchten te annuleren, te verplaatsen naar regionale luchthavens of reisdata van vakantiegangers te verzetten."



Het maximum aantal vertrekkende reizigers dat Schiphol kan faciliteren verschilt per dag en loopt op tot 67.500 op de drukste dagen in juli en tot 72.500 in augustus.

Reisagent Marlon Beauperthuy van Le Beau Reizen uit Weesp is vandaag al tien keer gebeld en heeft meerdere bezorgde e-mails van klanten moeten beantwoorden. Ook Beauperthuy is gespecialiseerd in reizen naar Noord-Amerika en de voormalige Nederlandse Antillen. Zijn bezorgde klanten benaderen hem vooral over hun vluchten naar Sint Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao. Tot nu toe heeft hij zijn klanten kunnen geruststellen: KLM heeft nog geen vluchten naar de Antillen geschrapt of reizigers voor die bestemmingen geweigerd.

Quote "Het is een plicht om de verbinding naar Nederlandse overzeese gebieden in stand te houden" Reisagent Marlon Beauperthuy

Beauperthuy denkt ook niet dat KLM aan de vluchten naar de Nederlands Caribische eilanden gaat tornen. "Het is een plicht voor KLM om verbindingen naar de Nederlandse overzeese gebieden in stand te houden. KLM zal ongetwijfeld vluchten moeten annuleren, maar zal eerder bestemmingen kiezen die gemakkelijker om te boeken zijn." Als voorbeeld geeft de Weesper reisagent vluchten naar de Verenigde Staten, die ook door KLM's partner Delta Air Lines vanaf Schiphol worden bediend. Net als haar Hoofddorpse collega verwacht de reisspecialist vooral annuleringen, herboekingen en uitgeplaatste vluchten bij de pakketreizen van TUI, Corendon, Sunweb en Transavia. Tekst gaat verder onder foto.

Reisagent Marlon Beauperthuy van Le Beau Reizen uit Weesp - Eigen foto

De reisspecialist is boos op Schiphol en is niet blij met de grote onrust die de luchthaven heeft veroorzaakt: "Schiphol heeft zelfs nieuwe luchtvaartmaatschappijen toegelaten, terwijl er in het bestaande aanbod moet worden gesneden." Sinds woensdag vliegt de Moldavische luchtvaartmaatschappij Flyone twee keer per week tussen Chisinau en Schiphol. Volgens Schipholbaas Dick Benschop waren die start- en landingsrechten al maanden geleden toegekend.