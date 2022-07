Geen hulp van marechaussee bij beveiliging Schiphol om zomerchaos te voorkomen

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol zal ook de komende zomervakantie niet worden ingezet bij de beveiligingscontrole. Dat meldt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Er komt ook geen andere militaire steun op Schiphol om een zomerchaos te helpen voorkomen. "Wij kunnen niet gewoon een blik marechaussees openen die zomaar bij andere processen gaat helpen."

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol - Koninklijke Marechaussee

Mede op verzoek van Schiphol is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gevraagd of militaire steun op de luchthaven voor de zomer mogelijk zou zijn. Met name bij de beveiliging is een groot personeelstekort, met als resultaat dat al sinds de meivakantie er iedere dag lange rijen staan met wachtende passagiers. Het verzoek van Schiphol is door de NCTV afgewezen, omdat er onvoldoende sprake is van 'openbaar belang'. Ook de Koninklijke Marechaussee heeft geen mensen beschikbaar om tijdelijk ingezet te worden als beveiligers op Schiphol. Alle medewerkers van de marechaussee zijn daar nodig voor de politiediensten, grensbewaking en paspoortcontrole. Blik marechaussees Woordvoerder Mike Hofman: "Nog los van de discussie of de marechaussee het personeelstekort bij andere bedrijven moet oplossen, kunnen wij niet gewoon een blik marechaussees openen die zomaar bij andere processen gaat helpen." Het artikel gaat verder onder de video.

Ook topdrukte bij de marechaussee op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Bij de Koninklijke Marechaussee is geen personeelstekort, vertelt plaatsvervangend brigadecommandant grensbewaking Michiel van Leeuwen, maar ook bij de paspoortcontrole zijn lange wachtrijen niet uitgesloten. "We hebben in totaal acht posten. We moeten onze capaciteit goed verdelen", vertelt hij. Van Leeuwen herkent de ergernis op sociale media van reizigers die geen gebruik kunnen maken van de zelfscanpoortjes bij de paspoortcontrole. "Die zijn weleens dicht. Dat komt ook omdat er soms een storing zit in het systeem." Goed nieuws over de zelfscanpoortjes De brigadecommandant heeft goed nieuws over de zelfscanpoortjes. Die krijgen binnenkort een software-update. "Hopelijk gaat dat helpen zodat het systeem iets betrouwbaarder wordt", aldus Van Leeuwen.